Kunnen de VS Noord-Korea niet gewoon hacken?

De gevreesde nucleaire test dit weekend van Noord-Korea kwam er niet. Wel schoot het regime van Kim Jong-un weer een ballistische raket af. Vijf seconden na de lancering knalde het projectiel al uit elkaar, volgens de Amerikaanse regering.

Het is niet de eerste mislukte raketproef van Noord-Korea. Sterker, The New York Times becijferde vorige maand dat 88 procent van alle lanceringen van de Noord-Koreaanse Musudan middellange-afstandsraket mislukte. Een zeer hoog percentage, bij een vergelijkbare Russische raket gaat het bij maar 13 procent van de lanceringen fout.

De Amerikaanse krant onthulde vorige maand dat de VS met computerhacks proberen het raketprogramma van Pyongyang te frustreren. Die operatie doet denken aan Stuxnet, het computervirus dat de Amerikanen gebruikten om het Iraans atoomprogramma te dwarsbomen.

Hoewel de computeraanvallen succesvol lijken, is Albert Benschop, kenner op het gebied van cyberoorlogen ongerust. “Het hacken van Noord-Koreaanse computersystemen is een riskante strategie”, vindt de internetsocioloog aan de UvA.

De Amerikanen leggen steeds meer prioriteit op deze zogenaamde left of launch-tactiek, het verhinderen van een succesvolle raketlancering, nadat ze jarenlang veel geld pompten in het aanleggen van een raketschild. Ondanks miljardeninvesteringen blijkt die techniek, waarbij de ene raket de andere uit de lucht schiet, niet onfeilbaar.”

“De details blijven onduidelijk, de Amerikanen laten natuurlijk niet het achterste van hun tong zien over inbraken in Noord-Koreaanse raketlanceersystemen. We weten daarom niet zeker of er sprake is van een cyberinterventie. Deels zal het komen door gebrek aan kennis en ervaring, maar door het hoge aantal mislukte lanceringen van de Noord-Koreanen lijkt het erop dat er meer aan de hand is.

Hoe kun je inbreken in de computersystemen van een land dat zo geïsoleerd is?

“De Noord-Koreanen zullen voorzorgsmaatregelen hebben genomen. Waarschijnlijk staan de computers die hun raketlanceringen begeleiden los van het internet. Je moet dus op een andere manieren binnenkomen.

Een methode is om geïnfecteerde USB-sticks te verspreiden, in de hoop dat Noord-Koreanen deze in de bewuste computers stoppen. Onlangs kwam aan het licht dat Rusland USB-sticks met malware verspreidde in Kaboel. Nadat een onvoorzichtige Navo-militair in Afghanistan zo’n besmette stick in zijn computer plugde, hadden de Russen toegang tot een geheim netwerk van het bondgenootschap.

Waarschijnlijk staan de computers die hun ra­ket­lan­ce­rin­gen begeleiden los van het internet Albert Benschop, internetsocioloog

De eenvoudigste manier om in te breken, is zorgen dat computers of programma’s die Pyongyang voor zijn raketten koopt, van begin af geïnfecteerd zijn met virussen. Zo kun je lanceringen laten mislukken.”