Kun je een vliegtuig uit de lucht vechten?

Mijn gevoel zegt dat dit onmogelijk is. Iedereen die wel eens turbulentie heeft meegemaakt, weet hoe heftig het schudden dan kan zijn. Dat voelt zo groot, dat je je niet kunt voorstellen dat mensen het nog instabieler dan dat kunnen maken. Maar dat is mijn intuïtie. Wat denk jij? Is een massale vechtpartij aan boord inderdaad levensgevaarlijk? Of ben je, als je je handen thuishoudt, even veilig als altijd in je stoel?

Bij een personenauto lijkt het me lastiger, omdat het zwaartepunt van de auto relatief laag ligt. Bovendien passen er ook niet zo veel mensen in een auto, waardoor de gezamenlijk haalbare beweging aan kracht inboet. Maar hoe zit dat met een vliegtuig? Stel je nu voor dat je met alle inzittenden van een grote Boeing of Airbus, ongeveer 550 personen, tijdens de vlucht heen en weer gaat rennen. Of abrupt naar links en rechts gaat bewegen. Krijg je zo'n kist dan zo instabiel dat hij uit de lucht kan vallen?

Ik kan me voorstellen dat je met alle passagiers in een bus die bus omver kunt krijgen als die aan het rijden is. Als je niet ongecoördineerd met elkaar op de vuist gaat, maar systematisch met elkaar van links naar rechts beweegt, lukt het vast om de bus zo instabiel te maken bij het rijden, dat hij omvalt. Iets soortgelijks kun je bewerkstelligen als je alleen achter op een fiets zit: daar kun je zo je gewicht heen en weer slingeren vanaf de bagagedrager dat het besturen van de fiets onmogelijk wordt.

In een discussie over geweld van vliegtuigpassagiers, een paar weken geleden aan tafel bij Humberto Tan, werd gerefereerd aan een massale knokpartij die ooit plaatsvond in een vliegtuig, waar zestig mensen bij betrokken waren. "Levensgevaarlijk", zei Humberto daarover. Is het inderdaad mogelijk om een vliegtuig uit de lucht te vechten?

Ha Jan,

Volgens mij hebben wij nog nooit samen in een vliegtuig gezeten. Anders had je deze vraag nooit aan me gesteld. Ik zit hier met zweet in mijn handen je vraag te lezen, en nu moet ik op internet gaan zoeken hoe gevaarlijk het zou zijn om met zijn allen heen en weer te gaan rennen in een vliegtuig. Dat wordt vast weer klikken van vliegramp naar vliegramp en filmpjes kijken van zwabberende vliegtuigen. Had ik al eens verteld dat ik een beetje vliegangst heb?

Vliegen is continu de balans zoeken tussen voorwaartse kracht en luchtweerstand in het horizontale vlak en gewicht en lift in het verticale vlak

Naast eeen krampachtig ingeknepen stoelleuning, biedt de natuurkunde me houvast. Bernoulli's principe zorgt ervoor dat zo'n kist niet anders kan dan omhoog: door de vorm van de vleugel stroomt lucht er sneller overheen dan er onderlangs. Daardoor wordt de luchtdruk onder de vleugel hoger dan die erboven en ontstaat de zogeheten lift: een kracht die verticaal omhoog werkt en het vliegtuig de lucht in duwt.

Vliegen is continu de balans zoeken tussen voorwaartse kracht en luchtweerstand in het horizontale vlak en gewicht en lift in het verticale vlak. Maar niet alleen het totale gewicht van een vliegtuig is belangrijk, ook de gewichtsverdeling in een vliegtuig moet bekend zijn om te weten of het in de lucht blijft. Uit de gewichtsverdeling kun je de positie van het zwaartepunt bepalen. Dat zwaartepunt moet tijdens een vlucht binnen vastgelegde grenzen liggen zodat het vliegtuig niet te veel gaat kantelen. Alleen als het zwaartepunt buiten die grenzen verschuift, kan het vliegtuig onbestuurbaar worden en dan gaat het mis.

Ik ben geen piloot en heb het niet doorgerekend, maar ik denk dat het gevaarlijk is als alle passagiers gelijktijdig naar één kant lopen. Laten we zeggen dat een vliegtuigcabine 30 meter lang en 4 meter breed is en dat de passagiers goed verdeeld zijn, zodat dat het zwaartepunt in het midden ligt. Stel dat iedereen opeens naar links loopt, dan kan het zwaartepunt maximaal 2 meter opschuiven. Dat effect is misschien nog wel te ondervangen. Maar als iedereen naar achteren zou lopen, kan het zwaartepunt wel 15 meter verschuiven en dat is dus veel gevaarlijker! Het is net als op een wipwap die je met zijn tweeën in balans wil houden: als één iemand snel naar achteren schuift is de balans direct weg en niet meer te controleren.

Dus al was het maar voor mijn gemoedsrust: wil iedereen gewoon rustig blijven zitten tot er weer vaste grond onder de voeten is?