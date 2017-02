Kun je economische wetenschap links framen?

“Tachtig procent van de vooraanstaande economen is lid van de PvdA”, zei Wouter Bos ooit.

Zoiets ergert VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg. Hij wil weten of de wetenschap niet te links is. Minister Bussemaker reageert nijdig op hem. Er is geen enkel probleem, zegt ze. Maar kijk even hoe Duisenberg zijn verzoek framet.

Eén. Het gaat hem om de diversiteit binnen de wetenschap, zegt hij. Dat is slim: diversiteit is een kernwaarde binnen de wetenschap - je kunt je moeilijk tegen diversiteit verzetten.

Hij kan zichzelf framen als iemand die een taboe aan de orde stelt - en dat is altijd plezierig

Twee. Hij wil slechts een onderzoek, zegt hij. Je kunt bijna niet tegen een onderzoek zijn, zeker niet als wetenschappers - die onderzoeken alles. Laat je dit niet onderzoeken, dat heb je blijkbaar iets te verbergen.

Drie. Doordat de minister zo fel reageert, kan Duisenberg haar framen als iemand die een taboe verdedigt. En zichzelf als iemand die een taboe aan de orde stelt - en dat is altijd plezierig.

Overigens, tachtig procent van de economen was PvdA-lid, maar, voegde Bos eraan toe, tachtig procent van de PvdA-leden was het oneens met die economen. Dat moet Duisenberg zich ook realiseren: het leidt wel tot gedoe, al die wetenschappers in je partij.

