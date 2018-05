Kuipers is wel bij het WK en heeft één doel: de WK-finale fluiten

Het wereldkampioenschap in Rusland wordt zijn laatste eindtoernooi en Björn Kuipers hoeft dit keer niet bang te zijn dat het Nederlands elftal zijn plannen dwarsboomt om de WK-finale te fluiten. In 2014 was de kans groot dat Kuipers leiding mocht geven aan de eindstrijd, maar tegen alle verwachtingen in bereikte het Nederlands elftal de halve finale, waardoor Kuipers door de Fifa voortijdig naar huis werd gestuurd.

Daar hoeven Kuipers, die heeft besloten internationaal te stoppen, en zijn vaste assistenten Erwin Zeinstra en Sander van Roekel nu niet bang voor te zijn. Oranje ontbreekt straks in Rusland, maar ‘team Kuipers’ is er wel bij. Zondag vertrekt het trio naar Rusland, waar het toernooi op 14 juni begint.

Naast het WK van 2014 floot Kuipers ook wedstrijden op het EK van 2012 en 2016. Daarnaast gaf hij leiding aan een Champions League-finale (2014) en twee Europa League-finales, waarvan de laatste twee weken geleden was. Die ervaring helpt hem om rustiger te blijven tijdens het komende WK, maar toch zal hij gespannen zijn als de duels over de scheidsrechters worden verdeeld.

Koorts

“Drie dagen voor een wedstrijd wordt dat bekendgemaakt door Massimo Busacca (scheidsrechtersbaas van de Fifa, red.)”, vertelt Kuipers. “Als scheidsrechters komen we dan samen en de komende wedstrijden staan dan op een scherm. Daarachter verschijnen dan een voor een de namen van de scheidsrechter en assistent-scheidsrechters. Dat levert wel een soort WK-koorts op, ja.”

Aan welke wedstrijden op het WK Kuipers leiding gaat geven weet hij dus nog niet. Dat is voor een groot deel ook afhankelijk van zijn prestaties op het WK. Het EK van twee jaar geleden herinnert hem daar nog aan. Kuipers floot het groepsduel tussen Kroatië en Spanje, voor beide landen de derde en laatste wedstrijd in de poule. Kroatië won met 2-1, maar een kwartier voor tijd kreeg Spanje bij een stand van 1-1 een strafschop. De penalty van Sergio Ramos werd gestopt door Subasic, maar achteraf bleek dat de Kroatische doelman te vroeg van zijn lijn was gekomen.

Door het verlies werd Spanje tweede in de poule en kwam daardoor in de achtste finale tegenover Italië te staan. “In de Spaanse media had niemand het achteraf meer over hoe Ramos de penalty nam”, zegt Kuipers. “De discussie ging ­alleen maar over de scheidsrechter. We hadden de strafschop eigenlijk opnieuw moeten laten nemen en de keeper geel moeten geven. Die regel was toen net ingevoerd. Ik heb daar achteraf wel last van gehad en van gebaald.”

Kuipers, die eerder de groepswedstrijd Duitsland-Polen had geleid, kreeg nog de kwartfinale tussen Frankrijk en IJsland. Daarna kon hij naar huis.

Het doel van de 45-jarige Kuipers tijdens het WK is duidelijk: de WK-finale fluiten. “Dat steek ik niet onder stoelen of banken, dat is de droom van elke scheidsrechter die op het WK staat.” Aan de andere kant beseft hij dat ‘elke wedstrijd die je op een WK fluit al prachtig is’.

Het is een droom van elke scheidsrechter die op het WK staat, de finale fluiten. Björn Kuipers, scheidsrechter

De arbiter, in het dagelijks leven manager van een supermarkt in ­Oldenzaal, weet hoe dat doel bereikt moet worden. “Als wij wedstrijden leiden moeten we eigenlijk onzichtbaar zijn. We moeten de sterren op het veld de sterren laten zijn en zelf niet opvallen. En als we dat wel doen dan moet dat komen doordat we de juiste beslissing hebben genomen.”

Of Kuipers’ loopbaan compleet is als hij deze zomer de WK-finale niet mag fluiten? “Ik geef daar een dikke ‘ja’ als antwoord op. Terugblikken doen we eigenlijk veel te weinig, maar als je kijkt naar de finales die ik al heb mogen leiden, dan kijk ik al terug op een fantastische carrière.”