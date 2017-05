Kruijswijk heeft zin in loodzware bergritten

Het is niet dat het hart van Steven Kruijswijk bloedt als hij Tom Dumoulin in de roze trui ziet rijden. De 29-jarige kopman van LottoNL-Jumbo bevond zich precies een jaar geleden in de Giro d'Italia in precies dezelfde glorieuze positie als zijn drie jaar jongere landgenoot. Het is eerder een tikkeltje gezonde jaloezie. "Het liefst zie je jezelf in die trui rijden. Ik vind het ook niet meer dan gezond om jaloers en ambitieus te zijn. Hij flikt het toch maar."

Lees verder na de advertentie

Kruijswijks berusting over zijn achterstand in het algemeen klassement (10de op 7,03 van Dumoulin) is lovenswaardig. Hij had na twee zwaar tegenvallende weken in de Giro d'Italia ook het vliegtuig naar zijn huis in Monaco kunnen nemen. "Ik zit er vrij rustig bij. Ik heb gedaan wat ik kon. Wedstrijden lopen soms anders dan je wilt. Het scheelt negen plekken."

Liever zie ik mezelf in de roze trui van Tom rijden Steven Kruijswijk

Overigens zou de rossige Brabander zijn karakter verloochenen als hij de handdoek in de ring gooit. De Giro is 'zijn' koers, de enige buitenechtelijke liefde die Kruijswijk erop nahoudt. "Ik moet het hiermee doen."

Kruijswijk blesseerde een week voor de Girostart zijn ribben. In één zit een barst, overgehouden aan een crash in de Ronde van Yorkshire. "Het scheurtje leverde mij niet eens last op in deze Giro, maar je voelt wel dat er iets niet goed zat. Het was voornamelijk druk rond die plek. Ik merkte het in de ploegbus na afloop zodra ik ging zitten. Je kunt niets behandelen. Ik moet het uitzingen."

De kwetsuur zat vooral ergens anders, geeft Kruijswijk toe. "Het kostte energie, fysiek, maar het woog ook door in je hoofd. Vooral dat achtervolgt me deze Giro. Je gaat van alles bij denken: gaat die goede vorm nog komen? Na de tijdrit en de klim naar Blockhaus zat ik te stoeien op mijn fiets. Het was afzien maar niet op de goede manier."

Rust De werkwoorden zet Kruijswijk bewust in de verleden tijd. Hij nipt aan een caffè in de hotellounge. Het liefst mag de tweede rustdag zo snel mogelijk gedaan zijn voor de kopman van LottoNL-Jumbo. "Gelukkig bemerkte ik zaterdag en zondag een omslag. Dat gevoel rond mijn ribben is inmiddels weg. Het is vooral fijn dat ik er niet meer aan herinnerd wordt. Dat geeft rust aan mijn hoofd." Anderzijds zijn er zijn uitslagen van afgelopen weekeinde. "Daar kan ik mij zeker aan optrekken." Je gaat van alles bij denken: gaat die goede vorm nog komen? Steven Kruijswijk Met vanaf vandaag vijf loodzware etappes in het verschiet is de Ronde van Italië nog lang niet in een plooi gevallen. De bergen zijn Kruijswijks terrein, zijn houvast. "Het is zeker niet zo dat mijn klassement naar de kloten is. Ik sta ook weer geen half uur achter. Ik hoop dat ik in het hooggebergte ergens stiekem kan opschuiven. En ik ben niet de eerste renner op wie ze gaan letten." Hij durft inmiddels het woord etappezege in de mond nemen. Een paar dagen geleden dacht Kruijswijk nog hoogstens aan zijn lijdensweg naar het hotel na elke Girorit. Kruijswijk voorspelt een slijtageslag vandaag. "Je zit zeven uur op de fiets met drie zware cols. Dat betekent de hele dag blijven eten en drinken. Ik heb er wel zin in, dit is het werk dat ik goed aankan", glinsteren zijn ogen voor het eerst. Of Dumoulin de Mortirolo en Stelvio verteert, zal de etappe gaan leren. Kruijswijk laat zich graag verrassen door de Limburger. "Hij rijdt deze twee weken super. De concurrentie moet er op alle vlakken af, in de tijdrit en bergop. Daar moet je je pet voor afnemen. We gaan zien hoe Tom zich die laatste week staande houdt, ik hoop voor hem het beste." Gepijnigd deze Giro is Dumoulin tot dusver niet, merkt Kruijswijk terecht op. "Echte lange, slopende bergetappes hebben we nog niet gehad. Hij zal deze slotweek nergens zwakte mogen tonen."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.