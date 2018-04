Kroon was gewoon een kind van de doping-generatie

Verrassend was de dopingbekentenis van Karsten Kroon allerminst. Het was meer de vraag hoelang de oud-wielrenner ’s ochtends nog naar zichzelf in de spiegel kon kijken zonder dat het schuldbesef de randen van zijn zelfbeeld zou binnensluipen.

Met de bekentenis van Kroon deze week in het AD is de zoveelste van de ‘negentigers’, de generatie wielrenners die onlosmakelijk met het epo-tijdperk worden geassocieerd, naar buiten getreden met een dopingconfessie.

Epo, zo wordt aangenomen, dicteerde grofweg tussen 1990 en 2006 de hartslag van het profpeloton. Pas na de spraakmakende dopingzaak rond de Spaanse arts Fuentes in 2006 bleek hoezeer deze vorm van doping de norm was geworden. Om met die bekende pindakaasreclame te spreken: wie is er niet groot mee geworden?

Het was dergelijk cynisme waarvoor zevenvoudig Tourwinnaar Lance Armstrong, een generatiegenoot van de inmiddels 42-jarige Kroon, zich nauwelijks schaamde. De Amerikaan haalde messcherp uit naar journalisten die vraagtekens durfden plaatsen. Niet hij was de kwade genius, maar zijn critici die durfden te suggereren dat er niets schoons aan zijn opmerkelijke prestaties was.

Standaard antwoord

Kroon liep heel lang, zowel tijdens en na zijn carrière bij de ploegen Rabo en CSC, met een grote boog om de gevoelige vraag heen. In dat opzicht was zijn afwerende houding niet anders dan van generatiegenoten als Michael Boogerd, Steven de Jongh, Danny Nelissen, Michael Rasmussen en Armstrong. Waarom denk je dat ik doping heb gebruikt?, was steevast hun afwerende reactie.

Hoe omvangrijk het epo-gebruik was, zal wel nooit helemaal helder worden. De renners die een bekentenis hebben gedaan, publiekelijk zoals Boogerd en Nelissen, of anoniem bij bijvoorbeeld de Commissie Sorgdrager in 2012, vertelden alleen hun eigen verhaal. Het volstond voor de oud-minister om in haar rapport te spreken over een dopingcultuur waarin meedoen cruciaal was voor een renner om hogerop te komen.

Kroon was een veelzijdig talent. Hij kon goed uit de voeten in de heuvels. Zijn tweede plek in de Amstel Gold Race is zijn grootste wapenfeit. Maar bovenal was hij secondant van de klassementsrenners. Een dankbare rol die soms aan hem knaagde omdat hij als jong talent voorbestemd leek voor het kopmanschap.