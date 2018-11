Kroon vertelde Defensie vorig jaar al over verkrachting in Afghanistan

In een reactie op deze onthulling laat Defensie weten dat het ministerie vorig jaar al door Kroon van de verkrachting op de hoogte is gesteld.

Publiekelijk sprak Kroon tot dusver alleen over een ontvoering, waarbij hij mishandeld en vernederd zou zijn. Later zou hij zijn ontvoerder hebben doodgeschoten. “Hij heeft ons in januari 2017 het hele verhaal verteld, inclusief de verkrachting”, zegt woordvoerder Klaas Meijer van het ministerie. Defensie ziet nu dan ook geen aanleiding voor nader onderzoek.

Ontmand

Kroon werd negen jaar geleden onderscheiden met de Militaire Willemsorde: de hoogste erkenning van moedig optreden van ons land. Woensdag vertelde hij in tv-programma ‘Pauw’ dat hij bij zijn ontvoering in 2007 naar een ruimte werd gebracht met alcohol drinkende mannen. Daar werd hem gevraagd zijn kleren uit te doen. “Dat heb ik niet gedaan, toen hebben zij dat voor me gedaan.” Hij voelde zich ‘ontmand’, zei Kroon. Hij werd geschopt, geslagen, met water overgoten en uiteindelijk op een tafel gebonden. Het was interviewer Jeroen Pauw die de verkrachting benoemde. “Ik krijg dat woord niet over mijn lippen”, zei Kroon, zichtbaar geëmotioneerd.

Een tekening van de bewuste tafel staat prominent op de kaft van zijn boek ‘Kroongetuige’, dat vanaf vrijdag in de boekhandel ligt. Kroon wilde per se die illustratie. Door in het boek het hele verhaal chronologisch te vertellen, hoopt Kroon af te rekenen met de kritiek, die hem in de afgelopen twee jaar ten deel is gevallen. Hij zou een fantast zijn en collega’s in gevaar brengen door details te onthullen over de werkwijze van de commando’s. “Ik sluit niet uit dat er bij hem traumatische ervaringen uit die tijd opspelen. Ik denk dat hij hulp moet zoeken”, zei Eimert van Middelkoop in De Telegraaf. Die woorden nam de oud-defensieminister deze week terug.

Kroon zag zijn belangrijkste belager na de ontvoering nog een paar keer in Afghanistan. Hij probeerde hem te arresteren, maar dat mislukte, omdat de Afghaan gewapend was. Vervolgens schoot Kroon zijn magazijn op hem leeg. “Ik moet eerlijk zeggen, het voelde niet vervelend.”