Kromowidjojo onttroond, meer dan brons zit er niet in

Ze besefte dat de derde plaats het hoogst haalbare was, want in haar huidige vorm vormt ze geen bedreiging voor Sjöström en Blume. Kromowidjojo wist dat het een moeilijk verhaal zou worden om haar Europese titel te verdedigen. In de halve finale in het Tollcross International Swimming Centre had ze al veel moeten toegeven op de twee Scandinavische zwemsters.

Gisteren was dat niet anders. ­Achter de Zweedse wereldrecordhoudster Sjöström (23.47) en de Deense olympisch kampioene Blume (23.75) tikte Kromowidjojo als derde aan in 24.21.

De zwakste schakel De geboren Groningse kon leven met haar derde individuele Europese medaille. Ze erkende de overmacht van Sjöström en Blume, maar was vooral blij dat ze zich enigszins had gerevancheerd voor haar teleurstellende optreden in de finale van de 4 x 100 meter vrije slag. Eerlijk en schuldbewust vertelde ze vrijdag dat zij de zwakste schakel was die Nederland het goud kostte. Eerlijk en schuldbewust vertelde ze vrijdag dat zij de zwakste schakel was die Nederland het goud kostte “Ik ben tevreden dat ik mijn eigen proces ben blijven volgen”, zei Kromowidjojo, ook doelend op in haar ogen kritische vragen van journalisten. “Ik ben bij mezelf gebleven en heb in de finale van de 50 vrij een extra stap kunnen zetten. Niet dat ik mij in de halve finale heb ingehouden, maar in de finale had ik nog een paar jokertjes.” Dat resulteerde in een betere tijd: van 24.58 naar 24.21. Over haar vorm meldde ze dat die per dag een beetje groeide.

Ander spelletje Bondscoach Marcel Wouda omschreef de prestatie van Kromowidjojo gisteren als ‘klasse’. “We wisten dat ze niet zo goed is als vorig jaar”, zei hij. “Dat zie je aan de tijden en ook een beetje aan de hele voorbereiding op deze EK. Vorig jaar liep het allemaal beter.” Ruim twaalf maanden geleden pakte Kromowidjojo in een tijd van 24.07 zilver op de wereldkampioenschappen in Boedapest achter Sjöström. Ook wees Wouda op de andere opzet van deze Europese titelstrijd. Normaal wordt de finale van de 50 vrij op de slotdag gezwommen. “Dan bouwt ze het toernooi op, dit was voor haar een ander spelletje.” De coach vond het veel te vroeg om een waardeoordeel te vellen over het totale optreden van Kromowidjojo, die in de afgelopen maanden weinig wedstrijden zwom. Wouda: “We wilden meer trainen en waren met andere belangrijke dingen bezig. Na dit toernooi is het tijd voor conclusies.” Een van de zaken waar al anderhalf jaar aan wordt gewerkt is een nieuwe starthouding tijdens de overnames op estafettes. Door die houding, met een stap op het startblok en niet meer met beide voeten naast elkaar, wordt meer snelheid in de lucht gemaakt. Volgens Wouda pikt de een het makkelijker op dan de ander. Kromowidjojo erkende vrijdag dat haar start in de estafettefinale niet goed was. “Het was de eerste keer in mijn leven dat ik het deed. Twaalf jaar stond ik met beide voeten naast elkaar en nu moest ik dat stapje doen. Lastig.”

Peaty verbetert eigen wereldrecord Het Britse zwemfenomeen Adam Peaty zorgde ervoor dat de toeschouwers in het Tollcross International Swimming Centre op de banken stonden. In zijn superieure stijl sloot hij de finale van de 100 meter schoolslag af in een nieuwe wereldrecord: 57.00. De oude toptijd stond sinds de Olympische Spelen van Rio 2016 al op zijn naam (57,13). Arno Kamminga werd zevende in 59.59. Een nieuw mondiaal record was er ook voor Kliment Kolesnikov. De achttienjarige Rus tikte op de 50 meter rugslag aan na 24,00 seconden. Daarmee was hij 0,04 sneller dan de Brit Liam Tancock op de WK van 2009 in Rome.

