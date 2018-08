Kromowidjojo laat de 100 vrij schieten

Bondscoach Marcel Wouda is de eerste om toe te geven dat het gevaarlijk is om op voorhand de uitkomst van een wedstrijd te bepalen. Toch kwam hij na samenspraak met Ranomi Kromowidjojo tot de ingrijpende beslissing om de drievoudig olympisch kampioene terug te trekken voor de 100 vrij. Volgens Wouda zijn de kansen op succes op het koningsnummer niet groot. “Ranomi heeft op dit moment niet de tools om zich op deze afstand te mengen in de strijd om de medailles.”

Een opstelsom leerde Wouda dat Kromowidjojo meer kans op Europees eremetaal heeft op de 50 vlinder en de 4 x 100 vrij estafette gemengd. Hij benadrukte dat het een lastige keuze was. Kromowidjojo had zelf graag de strijd willen aangaan met de concurrentie. “Als je kijkt naar het niveau van Sjöström, Bonnet, Pellegrini, Heemskerk en Anderson en de huidige vorm van Ranomi wordt dat een lastig verhaal.”

Het was de intentie om te pieken maar dat is niet gelukt Marcel Wouda

Wouda ontkende dat hij zijn pupil in bescherming had genomen voor een mogelijke deceptie op het nummer waarop ze in 2012 olympisch kampioene werd. Hij vond ook niet dat hij en Kromowidjojo de witte vlag hadden gehesen. Het is zijn job om de kansen op medailles voor zijn ploeg en Nederland te maximaliseren. “Er zijn landen die hun estafettes terugtrekken omdat hun toppers andere belangen hebben. Ik vind het in een sport met meerdere disciplines heel legitiem om af te wegen waar je kansen liggen.”

Eerder deze week zei Wouda al dat de vorm van Kromowidjojo, op de EK van 2016 in Londen winnares van het zilver op de 100 vrij, minder was dan vorig jaar. Zelf erkende de 27-jarige zwemster dat zij er verantwoordelijk voor was dat Nederland op de 4 x 100 vrij geen goud, maar zilver won. Het brons op de 50 vrij achter Sjöström en Blume noemde ze het hoogst haalbare. Wouda: “Het was de intentie om te pieken maar dat is niet gelukt. Er wordt knalhard gezwommen en daar worden we op afgerekend.”

Femke Heemskerk komt morgen wel in ­actie in de finale van de 100 vrij.