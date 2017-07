Kromowidjojo heeft ‘perfecte race’ nodig

Lig je in het water, dan heb je een kans. Met die tekst kwam Ranomi Kromowidjojo vandaag in Boedapest het water uit nadat ze zich met de zevende tijd op het nippertje had geplaatst voor de WK-finale op de 100 meter vrije slag.

Gelijk heeft ze. Maar voor een medaille heeft ze dit keer een klein wonder nodig. Het goud lijkt in ieder geval al vergeven aan de Zweedse Sarah Sjöström, die eerder in de week het wereldrecord van Cate Campbell uit de boeken zwom met 51,71. De eerste vrouw onder de 52 seconden ligt op dit moment mijlenver voor op de rest. “Er is nog steeds één topfavoriet, en dat is Sarah”, zei Kromowidjojo. “Maar de rest zit dicht bij elkaar. De top is veel breder geworden. Bij de nummers twee tot en met acht kan van alles gebeuren.”

Kromowidjojo maakt zich liever niet druk om dingen waar ze geen invloed op heeft. Over hoe hard de rest gaat, haalt ze al jaren haar schouders op. Naar buiten toe althans. Om gelukkig te blijven in de topsport heeft ze nieuwe doelen gesteld. Ze wil de ‘perfecte race’ zwemmen: harder gaan dan ze ooit deed op de 50 en 100 vrij. Vijf jaar geleden zette Kromowidjojo op de Swim Cup in Eindhoven haar beste tijd neer op de 100 vrij. Haar 52,75 was toen nog een zeldzaamheid. Anno 2017 is er inmiddels

78 keer onder de 53 seconden gezwommen, door dertien verschillende vrouwen.

Kromowidjojo staat één keer in die lijst van 52’ers. Na haar snelle race in Eindhoven zwom ze in de halve finale tijdens de Spelen van 2012 in Londen 53,00 en in de finale werd ze olympisch kampioen met 53,05. Sindsdien was het een lange weg terug richting haar oude toptijd, in een periode waarin ze moeilijke momenten in haar carrière kende.

Sneller zwemmen Waar Kromowidjojo al vijf jaar stilstaat in snelheid, is de rest van de wereld veel harder gaan zwemmen. In 2013 in Barcelona zette Cate Campbell uit Australië de nieuwe standaard neer op de 100 vrij, toen ze met 52,33 en een dag later 52,34 – de snelste tijd in een badpak van textiel – de wereldtitel pakte. Twee jaar later gaf ze het stokje over aan haar zusje Bronte Campbell, die in Kazan wereldkampioen werd. Morgen hoopt ze eindelijk, voor het eerst in vijf jaar, weer een keer onder de 53 seconden te zwemmen Dat iedereen die in het water ligt een kans heeft, bleek maar weer op de Olympische Spelen in Rio in 2016, toen de Australische zusjes op het olympisch podium ontbraken. De Campbells konden niet omgaan met de hoge verwachtingen. Cate zei daarover dat haar falen ‘waarschijnlijk de grootse choke’ was in de olympische geschiedenis.

Geen plek voor Ranomi Terwijl de Australische zusjes aanspoelden, grepen de Amerikaanse Simone Manuel en de piepjonge Canadese Penny Oleksiak met dezelfde tijd (52,70) het olympisch goud. Sarah Sjöström won brons, gooide daarna haar trainingsschema om en werd in Boedapest prompt de snelste zwemster ter wereld. Voor Kromowidjojo was er geen plek op het podium in Rio op de 50 en 100 vrij. De Spelen werden voor haar een enorme teleurstelling. Maar stoppen wilde ze niet. Want die perfecte race was nog niet gezwommen. Vandaag zette Kromowidjojo ondanks een slechte finish weer wat stappen richting haar persoonlijke record. De 53,09 is haar vijfde snelste tijd. Morgen hoopt ze eindelijk, voor het eerst in vijf jaar, weer een keer onder de 53 seconden te zwemmen. Of dat genoeg is voor een medaille in een veld met allemaal abonnees op de 52 is de vraag. Maar, zoals ze zelf al zegt: wie in het water ligt heeft een kans.

• Zevende plaats voor Estafette-zwemsters Robin Neumann, Femke Heemskerk, Esmee Vermeulen en Marjolein Delno zwommen vandaag op het WK in Boedapest naar de zevende plaats op de 4x200 meter vrije slag in een tijd van 7.54,29 minuten. De VS veroverden het goud in 7.43,39, voor China en Australië. Het koningsnummer op het WK, de 100 meter vrije slag bij de mannen, werd gewonnen door de twintigjarige Amerikaan Caeleb Dressel in een tijd van 47,17 seconden.

