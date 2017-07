Kromowidjojo grijpt naast het podium op de 100 meter vrij

De wereldtitel ging niet naar de Zweedse topfavoriete Sarah Sjöström, maar naar de Amerikaanse Simone Manuel. De olympisch kampioene van Rio 2016, die deze titel wel moet delen met Penny Oleksiak uit Canada, tikte in 52,27 net iets eerder aan dan Sjöström. De Zweedse ging hard van start en lag zelfs even op het schema van het wereldrecord dat ze enkele dagen eerder op haar naam had gezet (51,71). Sjöström stortte op de laatste meters echter in en moest in 52,31 genoegen nemen met zilver.

Het brons ging naar de Deense Pernille Blume. De olympisch kampioene op de 50 vrij klokte 52,69. Oleksiak eindigde als zesde in 52,94, voor titelverdedigster Bronte Campbell uit Australië (53,18).

Kromowidjojo kreeg de bevestiging dat ze nog altijd tot de wereldtop behoort. De olympisch kampioene van Londen 2012 op het koninginnennummer dook pas voor de tweede keer in haar rijke carrière onder de 53 seconden. ,,Dat is heel goed, maar net niet goed genoeg. Het niveau ligt zó hoog'', zei 'Kromo' bij de NOS. ,,Het was lekker om deze finale te zwemmen, ik heb er echt van genoten. Maar shit man, ik wilde echt heel graag op het podium komen en daar ben ik niet eens een tiende van verwijderd.''

Top Bij de vorige WK twee jaar geleden in Kazan was de Groningse als vierde geëindigd in 53,17. Als titelverdedigster greep ze bij de Spelen van Rio naast de medailles, vijfde in 53,08. Kromowidjojo pakte bij de WK's van 2011 en 2013 brons op de 100 vrij. Individueel werd ze alleen een keer wereldkampioen op de 50 vrij, het sprintnummer waarop ze later deze WK nog in actie komt. De drievoudig olympisch kampioene beslist na het toernooi of ze doorgaat tot Tokio 2020. "Ik wil niet meedoen om het meedoen, ik wil bij de top zitten'', zei ze voor de WK over haar ambitie. 'Kromo' bewees vrijdagavond dat ze nog altijd tot de snelste zwemsters ter wereld behoort, al werd dat niet omgezet in een medaille.

