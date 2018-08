Kritische Chinese hoogleraar (84) wordt weggevoerd tijdens live-radio-interview

De Chinese overheid is zowel economisch als politiek verkeerd bezig, zei Sun Wenguang live in een interview met de radiozender Voice of America. Vanuit zijn woning in de stad Jinan legde de 84-jarige emeritus-hoogleraar natuurkunde en economie woensdag uit dat Peking volgens hem geld over de balk smijt in het buitenland, terwijl die investeringen beter in China gedaan kunnen worden.

Lees verder na de advertentie

Sun trok onlangs al de aandacht met een open brief waarin hij het economische beleid van president Xi Jinping bekritiseerde. In de brief hekelde hij ook het besluit om de president meer dan twee termijnen toe te staan. Die beleidswijziging, in maart van dit jaar goedgekeurd door het Volkscongres, maakt het mogelijk dat Xi de rest van zijn leven China blijft leiden.

"Het is illegaal om mijn huis binnen te komen. Ik heb vrijheid van meningsuiting." Dan wordt de verbinding verbroken

Meer dan tien jaar gevangenis "Daar zijn ze weer, het zijn er zeven of acht", zegt Sun ineens tijdens het interview, terwijl op de achtergrond stemmen klinken. "Wat, heb ik iets verkeerds gezegd?", vraagt hij aan de binnendringers. Sun probeert zijn betoog te vervolgen, maar zegt dan: "Wat doen jullie? Het is illegaal om mijn huis binnen te komen. Ik heb vrijheid van meningsuiting." Dan wordt de verbinding verbroken. Het is niet zeker waar de hoogleraar nu verblijft en of hij ergens van wordt beschuldigd. Sun is al vaker met de autoriteiten in conflict gekomen. Van de jaren zestig tot de jaren tachtig van de vorige eeuw zat hij in totaal meer dan tien jaar in de gevangenis, omdat hij kritiek uitte op toenmalig leider Mao Zedong. In 2008 ondertekende hij 'Charta 08', een pleidooi voor meer democratie en mensenrechten in China. Een jaar later werd hij geslagen door de politie bij een bezoek aan het graf van de voormalige leider Zhao Ziyang, die is 'weggezuiverd' omdat hij steun uitsprak voor de studentenopstand op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989.

Paniek in de samenleving Sun is niet de enige hoogleraar die zich dezer dagen kritisch uitlaat over het huidige leiderschap. Xu Zhangrun, hoogleraar in de rechten aan de prestigieuze Xinghua-universiteit in Peking, waarschuwde vorige maand in een diepgaand essay voor 'onzekerheid en angst', ook onder de bestuurlijke elite, vanwege de politieke repressie in China. Volgens Xu dreigt er 'paniek in de samenleving'. Xu roept in zijn essay op tot meer openheid en democratie, zoals die destijds ook werden geëist door de studenten op het Plein van de Hemelse Vrede. Volgend jaar is het dertig jaar geleden dat de opstand bloedig werd onderdrukt door het leger. Xu verblijft op dit moment in Japan, het is onzeker wat er gebeurt als hij terugkeert naar Peking. De boodschap van beide hoogleraren is veel gedeeld op de berichtendienst Weibo, maar wordt daar ook weer direct verwijderd. Peking houdt de sociale media onder strikte controle.