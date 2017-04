Kritische blik op export naar Turkije

Turkije is na de mislukte staatsgreep en de binnenlandse ontwikkelingen sinds vorig jaar zomer door het ministerie in een hogere risicocategorie geplaatst bij de beoordeling van exportaanvragen van Nederlandse bedrijven voor zogenoemde dual use-goederen. Hieronder vallen bijvoorbeeld grafiet, gebruikt in zowel potloden als kernreactoren, beeldversterkerbuizen, toepasbaar in beveiligingscamera’s of nachtkijkers en tal van ICT-producten zoals chips die kunnen worden ingezet voor informatiebeveiliging.

Turkije is nu uitgezonderd van de lijst met landen waarvoor een globale vergunning met werelddekking toereikend is. Buitenlandse Zaken zegt signalen te ontvangen dat andere EU-lidstaten vergelijkbaar handelen.

Kritische blik Dat is opvallend. Turkije is een Navo-bondgenoot, het associatieverdrag tussen Turkije en de EU stamt uit 1963 en al dertien jaar wordt er gesproken over een toetreding van Turkije tot de EU. Na de mislukte staatsgreep, een golf van controversiële arrestaties, het dreigen met economische en het doorvoeren van diplomatieke sancties gaf het kabinet geen krimp. Voor premier Mark Rutte bleef Turkije een ‘belangrijke handelspartner’. De ontwikkelingen leken geen invloed te hebben op de handelsbetrekkingen tussen Den Haag en Ankara. Achter de schermen kijkt Buitenlandse Zaken echter wel met een kritischer blik naar Turkije. Minister Bert Koenders herhaalde onlangs in een Kamerdebat over het Turkse referendum dat aanvragen voor wapenexport naar Turkije sinds de zomer van 2016 extra zorgvuldig worden getoetst. Nu blijken ook vergunningaanvragen voor producten met een mogelijk civiel karakter kritischer te worden beoordeeld. Exporteurs zijn de dupe van het huidige beleid

Afwijzingen Deze kritische blik op vergunningen voor wapenexport naar Turkije heeft vorig jaar geleid tot afwijzingen zo gaf minister Koenders aan. Zo ver lijkt het bij de aanvragen voor uitvoer van dual use-goederen vooralsnog niet te gaan. Nederlandse bedrijven exporteren jaarlijks voor tientallen miljoenen euro’s aan dual use-goederen naar Turkije. Desalniettemin zijn exporteurs de dupe van het huidige beleid. Vergunningaanvragen voor dual use-goederen naar zogenaamd ‘veilige landen’ buiten de EU, zoals veel Navo-partners, worden afgehandeld door de Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU) van de douane. Dit kost in veel gevallen maximaal twee weken. Aanvragen voor de export van strategische goederen naar Turkije lopen nu, net als in het geval van bijvoorbeeld Rusland, via het ministerie van buitenlandse zaken, dat regelmatig om uitgebreide aanvullende informatie vraagt. Een traject dat al gauw twee maanden kan kosten. In sommige gevallen kost het huidige beleid Nederlandse bedrijven zelfs opdrachten En in sommige gevallen kost het huidige beleid Nederlandse bedrijven zelfs opdrachten stelt Sebastiaan Bennink, expert op het gebied van exportcontrole bij advocatenkantoor B&A Law. Een van zijn cliënten raakte een order uit Turkije kwijt nadat het ministerie om aanvullende informatie had gevraagd. “De Turkse partij deed al langer zaken met mijn cliënt en voelde zich er niet senang bij dat hij plots veel aanvullende informatie moest aanleveren, alsof hij gesanctioneerd werd. Daarop is deze Turkse klant naar een leverancier uit een andere Europese lidstaat gestapt.” Marc Padberg, partner bij Kneppelhout Korthals advocaten en gespecialiseerd in internationale handel, merkt dat Buitenlandse Zaken met de Turkse kwestie in de maag zit. “Er is veel terughoudendheid, de communicatie vanuit het ministerie is onhelder omdat het beleid niet uitgekristalliseerd is. Uiteindelijk is de minister de eindverantwoordelijke voor de controletaak en veiligheid gaat daarbij voorop. Je voelt op het ministerie de bekoelde relatie met Turkije.”

