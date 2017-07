Kritisch rapport over stuw Grave geeft gedupeerden hoop

De melding dat 29 december rond half 8 's avonds een botsing had plaatsgevonden, werd volgens Berenschot met ‘beperkte urgentie’ behandeld. De communicatie tussen de instanties verliep stroef, doordat verschillende regio’s betrokken waren. Pas in latere gesprekken tussen Rijkswaterstaat, veiligheidsregio’s en waterschappen kwam ter sprake dat het schip de gevaarlijke stof benzeen vervoerde. Opschalen deden de instanties afzonderlijk, niet gelijktijdig.

Miljoenen euro's schade

In eerste instantie werd alleen de Thompsonbrug, die over de stuw ligt, afgesloten voor verkeer. Pas later op de avond sloten verschillende sluizen, die bij Heumen pas om half drie ’s nachts. Daardoor daalde het waterpeil in de Maas en het Maas-Waalkanaal aanzienlijk. Door het lage water was wekenlang geen scheepvaartverkeer mogelijk, met miljoenen euro’s schade tot gevolg.

Mogelijk kan het rapport als basis dienen voor schadeclaims bij de overheidsinstanties. Tot nu toe is alleen de Duitse eigenaar van het schip aansprakelijk. Bij de rederij valt voor getroffenen echter zeer weinig te halen. In de binnenvaart is het gebruikelijk een fonds beperkte aansprakelijkheid in te stellen, waaruit alle claims betaald worden. De rechtbank in Rotterdam stelde dat in maart vast op 915.000 euro, die onder tientallen gedupeerden moet worden verdeeld. Alleen al Rijkswaterstaat diende een eerste claim in van twintig miljoen.