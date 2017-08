Kritiek op Trump na rellen Charlottesville: 'We moeten het kwaad bij de naam noemen'

Trump sprak van “geweld van vele kanten” en riep op tot wederzijds respect en naastenliefde. Het kwam de president op kritiek te staan dat hij extreemrechtse groeperingen, die bij de protesten betrokken waren, niet bij de naam noemde.

Toen er gisteravond een auto inreed op een groep tegendemonstranten, liet Trump na een schuldige partij aan te wijzen. Bij de aanslag viel een dode en raakten tientallen mensen gewond. Zowel Democraten als leden van Trumps eigen partij reageerden fel en stelden dat de president duidelijk moet zijn: de aanslag werd gepleegd door een 'witte suprematist', oftewel een rechts-extremist.

Eerder op de dag ontstonden al rellen bij een demonstratie van extreem-rechts en liet Trumps reactie op zich wachten. Uiteindelijk plaatste hij in de loop van de namiddag op Twitter: “We moeten ALLEMAAL verenigd zijn en alles waar haat voor staat veroordelen. Er is geen plaats voor dergelijk geweld in Amerika. Laten we ons allemaal verenigen!”

Trump reageerde niet op journalisten die hem vroegen of hij het blanke nationalisme afkeurt

Trumps persconferentie volgde later die dag, toen de auto al op de menigte was ingereden. Daarover zei Trump: “We veroordelen ten zeerste de tentoongestelde haat, racisme en het geweld aan vele, vele zijden.” Na deze korte verwijzing naar de aanslag ging Trump verder met het geplande deel van zijn persconferentie. Na afloop reageerde hij niet op de vragen van journalisten, die hem vroegen of hij het blanke nationalisme afkeurt en of hij de aanslag in Charlottesville als terrorisme bestempelt.

Neonazi's “Mister president – we moeten het kwaad bij de naam noemen”, reageerde de Republikeinse senator Cory Gardner op Twitter. “Dit waren witte suprematisten en het was binnenlands terrorisme.” Zelfs Chris Christie, gouverneur van New Jersey en een bevlogen Trump-aanhanger, tweette scherpe kritiek: “We keuren het racisme en geweld van blanke nationalisten, zoals degenen die zich misdragen in Charlottesville, af. Iedereen met een leidinggevende positie moet zich [ertegen] uitspreken.” De reactie van voormalig vicepresident Joe Biden is kort en bondig. “Er is maar een kant”, tweette hij. Bill en Hillary Clinton riepen op om “haat, geweld en rechts extremisme te veroordelen”. Bernie Sanders schreef op Facebook dat de aanslag “een provocatie van de neonazi’s is om haat en racisme aan te wakkeren en aan te zetten tot geweld” en dat Trump het gebeurde moet noemen wat het is. En zo stapelden de fikse kritieken op Trumps reactie op de aanslag in Charlottesville zich op.

Intolerantie en haat Ook in de pers werd ontsteld gereageerd. Zo schrijft CNN: “Het is moeilijk een nog minder presidentiële toespraak in te beelden in een tijd waarin het land naar zijn gekozen leider kijkt om het op te nemen tegen intolerantie en haat.” CNN verwijst daarnaast naar de kritiek die Trump uitte op Obama en Clinton tijdens de verkiezingen. Beide Democraten zouden in zijn ogen de term “radicaal islamitisch terrorisme” niet in de mond durven nemen. Dat was problematisch, aldus Trump, omdat “je voor het oplossen van een probleem in staat moet zijn het probleem te zien en het bij de naam moet noemen”. Precies wat Trump nu zelf niet doet, aldus CNN. De president kreeg in het verleden al eerder het verwijt dat hij zich niet fel genoeg uitspreekt tegen rechts-ex­tre­mis­ten in de Verenigde Staten Het neonazistische tijdschrift The Daily Stormer was wel te spreken over de reactie van Trump. “Trumps opmerkingen waren goed”, zo luidt hun reactie. “Hij viel ons niet aan. Hij zei alleen dat de natie samen moest komen. Niets specifieks tegen ons.” De president kreeg in het verleden al eerder het verwijt dat hij zich niet fel genoeg uitspreekt tegen rechts-extremisten in de Verenigde Staten, omdat zij een groot deel van zijn kiesbestand uitmaken. Zo wordt Trump gesteund door de alt-rightbeweging, die blanken superieur vindt. Lees ook: Doden en gewonden rond betogingen extreemrechtse nationalisten in Charlottesville

