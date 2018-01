Kritiek op taalgebruik Eurlings was onterecht

Ook de taalcolumnist van NRC, Ewoud Sanders, maakte zich vrolijk over deze formulering ('wat dit ook precies betekent'). Maar los van alle kritiek die je verder op Eurlings kunt hebben, de taalkritiek was onterecht.

Wat was het geval? Eurlings had het volgende gezegd: 'Ik ben inmiddels tot de conclusie gekomen dat ik va-banque in de spiegel moet kijken en mij moet excuseren tegenover mijn ex-vriendin, het Internationaal Olympisch Comité (IOC), sportkoepel NOC*NSF, alle olympische sporters en nog breder: het Nederlandse publiek.' In dit volledige citaat is sprake van het voornemen om achtereenvolgens zes dingen te doen: een keer zelfreflectie en vijf excuses. De bedoeling van de toevoeging 'va-banque' is blijkbaar, dat Eurlings zich voorneemt om dit allemaal zonder verdere restricties of nuancerende overwegingen te doen. 'Va-banque,' roekeloos alles op het spel zetten en de eventuele consequenties accepteren.

Je kunt niet bij zo'n bepaling alleen 'in de spiegel kijken' uit het geheel knippen, zoals de NRC-koppenmaker gedaan heeft. Stel dat Eurlings in plaats van 'va-banque' 'achtereenvolgens' gezegd had, dan was het ook absurd geweest om alleen 'Achtereenvolgens in de spiegel kijken' in de kop te zetten. De taalkritiek had dus eigenlijk de NRC-koppenmaker moeten gelden. En taalcritici kunnen maar beter verder kijken dan hun neus lang is.

