Kritiek op Schiphol 'waar vrouwen niet de overhand mogen krijgen'

Hoeveel vrouwen zitten er in de tweekoppige top van verzekeraar ONVZ? Nul. En in de driekoppige raad van bestuur van Boskalis? Inderdaad, ook nul. En in die van Schiphol? Twee, van de vier.

Maar Louise Gunning, voorzitter van de raad van commissarissen van Schiphol, ziet liever niet dat dat er meer worden. Of nou ja: bij gelijke geschiktheid kiest de rvc, het toezichtsorgaan van het bedrijf, voor een man. Er zijn immers al twee vrouwen in de raad van bestuur, is de redenatie. Die balans wil Schiphol graag zo houden.

De uitlatingen van vertrekkend Schipholbaas Jos Nijhuis in de Volkskrant leidde vanochtend tot een storm van kritiek in de politiek en op sociale media. Nijhuis stelde dat zijn opvolger sowieso een man zou worden, omdat de luchthaventop al voor de helft uit vrouwen bestaat. Schiphol nam later afstand van ‘het beeld’ dat is ontstaan, maar desgevraagd zei een woordvoerder van de luchthaven dat er bij gelijke geschiktheid wel degelijk de keuze maakt voor een man om de verhouding tussen mannen en vrouwen in de top gelijk te laten blijven.

Witte man

“Het diversiteitsbeleid van Schiphol is onoprecht”, zegt Bercan Günel, voormalig cfo van Brunel en auteur van het boek 'We hebben al een vrouw'. “Schiphol doet voorkomen alsof het bedrijf zo goed bezig is met diversiteit, maar daar is niets van waar. Uit dit besluit blijkt namelijk dat vrouwen niet de overhand mogen hebben in de top. Dat zinnetje over gelijke geschiktheid zegt niets, want mensen zijn nooit in gelijke mate geschikt voor een functie. Ze willen gewoon een witte man. ”

Bovendien is het de vraag of Gunning straks dezelfde redenering over balans in de top hanteert als er een nieuwe CEO gezocht moet worden voor verzekeraar ONVZ (waar Gunning ook voorzitter is van de RvC). Dan zou een vrouw de voorkeur moeten krijgen. Hetzelfde geldt voor Boskalis, waar Herman Hazewinkel vicevoorzitter van de RvC is. Herman Hazewinkel is ook vicevoorzitter van de RvC van Schiphol. Maar hoe waarschijnlijk is het dat er straks een topvrouw aantreedt bij Boskalis?