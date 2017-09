Kritiek op poeder voor euthanasie

Een middel dat een relatief nieuwe organisatie haar leden wil adviseren om hun leven op een humane manier te kunnen beëindigen, kan zorgen voor afschuwelijke laatste momenten.

Dat zegt Boudewijn Chabot over het poeder waarmee de Coöperatie Laatste Wil deze maand naar buiten trad. Chabot is psychiater en co-auteur van het boek ‘Uitweg’, waarin hij andere manieren voor een menswaardige dood bespreekt.

De Coöperatie is in 2013 opgericht en heeft zich ten doel gesteld een substantie te vinden waarmee leden zich zonder tussenkomst van een arts of hulpverlener het leven kunnen ontnemen. Op 1 september maakte de organisatie in ‘Nieuwsuur’ bekend in hun opzet geslaagd te zijn. Het zou gaan om een conserveermiddel dat in Nederland vrij verkrijgbaar is en waarvan een kleine hoeveelheid zorgt voor een snelle en pijnloze dood.

De coöperatie wil de naam alleen aan leden prijsgeven, en pas nadat zij een half jaar lid zijn. De afgelopen dagen is het aantal leden bijna verdrievoudigd, tot zo’n achtduizend.

Voor wie menswaardig wil sterven is het afschuwelijk om de bijwerkingen te moeten ervaren Boudewijn Chabot, psychiater

Bijwerkingen Volgens Chabot kan de Coöperatie de claim van een snelle pijnloze dood niet waarmaken. Afgaande op de informatie die de organisatie naar buiten heeft gebracht, kan het volgens hem maar om twee, vergelijkbare poeders gaan. “Beide middelen blokkeren hetzelfde enzym waardoor ze na innemen vrijwel dezelfde symptomen geven: misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn, spierzwakte en een epileptische toeval kunnen voorafgaan aan het overlijden. Voor wie menswaardig wil sterven is het afschuwelijk dat te moeten ervaren. Voor de familie is het afschuwelijk om aan te zien.” De bevindingen van Chabot worden gedeeld door arts Philip Nitschke van Exit International, een organisatie die wereldwijd onderzoek doet naar dit soort middelen. Nitschke is zes maanden geleden door de Coöperatie geïnformeerd. Volgens de arts had de organisatie toen nog twee middelen op hun shortlist staan, de poeders waarvoor Chabot waarschuwt. Welke van de twee de Coöperatie uiteindelijk gekozen heeft, is Nitschke niet bekend. Het ene poeder werd tot voor kort gebruikt in airbags. Het andere middel wordt op dit moment in Australië ingezet om wilde varkens te ruimen. Philip Nitschke, arts Beide middelen worden volgens hem op dit moment voor andere doeleinden gebruikt. “Het ene poeder werd tot voor kort gebruikt in airbags. Omdat het vanwege de explosiviteit onder het vergrootglas ligt van de inlichtingendiensten, is het moeilijk verkrijgbaar. Het andere middel wordt op dit moment in Australië ingezet om wilde varkens te ruimen. Voor beide geldt dat de door Chabot genoemde bijwerkingen kunnen optreden.” Nitschke heeft de poeders met al hun voors en tegens dit weekend opgenomen in de herziene versie van zijn standaardwerk ‘The Peaceful Pill’, waarin hij zelfeuthanasie bespreekt.

Hoofdpijn De Coöperatie Laatste Wil herkent zich niet in de genoemde bijwerkingen. “Ons middel zorgt niet voor epileptische aanvallen”, zegt bestuurslid Jos van Wijk. “Zoals we in Nieuwsuur aangaven zorgt het wel voor hoofdpijn. Daarom adviseren wij om een anti-hoofdpijnmiddel in te nemen en een slaapmiddel voor de rust.” Nitschke is het met Chabot eens dat een slaappil en een anti-hoofdpijnmiddel niet genoeg zijn. “Om zeker te zijn dat deze bijwerkingen niet optreden, is iets van meer gewicht nodig. Wij denken dat er een goede combinatie van pillen gevonden kan worden, maar daar is wel meer tijd voor nodig. Het is spijtig dat de Coöperatie deze tijd niet heeft willen nemen.” De namen van de middelen zijn bij Trouw bekend.

