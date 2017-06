Kritiek op deal Goldman Sachs met Venezuela

Worden de kogels die Venezolaanse studenten doden, betaald door Goldman Sachs? Wél volgens een bord dat demonstranten deze week ophielden bij het hoofdkantoor van de Amerikaanse investeringsbank in New York. Ze zijn woedend omdat Goldman Sachs obligaties heeft gekocht die waren uitgegeven door het staatsoliebedrijf van Venezuela.

'Honger-obligaties' zijn het volgens de Venezolaanse oppositie, waarmee geld wordt verdiend aan het lijden van de bevolking. Het land staat er onder president Nicolás Maduro belabberd voor. Dagelijkse demonstraties tegen het regime worden neergeslagen en er is gebrek aan voedsel en medicijnen. De economie kromp vorig jaar 18 procent. De overheid teert flink in op de voorraad buitenlandse valuta, van externe investeerders valt weinig te verwachten.

Goldman Sachs geeft het regime volgens de oppositie nu een financieel infuus GSAM

Goldman Sachs geeft het regime volgens de oppositie nu een financieel infuus. De aankoop werd verricht door Goldman Sachs Asset Management (GSAM), dat geld belegt van pensioenfondsen en vermogende klanten. De obligaties kostten 865 miljoen dollar, een stuk minder dan de marktwaarde van 2,8 miljard.

GSAM zegt de obligaties van een tussenpersoon te hebben gekocht en geen contact te hebben gehad met de Venezolaanse overheid. Maar kort geleden had de centrale bank van Venezuela ze nog in hun bezit. "We onderkennen dat de situatie complex is en dat Venezuela in crisis is. Wij vinden ook dat het leven er beter moet worden, en we deden deze investering omdat we geloven dat dit ook gaat gebeuren", aldus GSAM.

'Immoreel en ondoorzichtig' Het parlement van Venezuela, in handen van de oppositie, vraagt het Amerikaanse Congres onderzoek in te stellen naar de deal die ze immoreel en ondoorzichtig noemen. En hypocriet, omdat het socialistische regime officieel niets moet hebben van Wall Street. Politicus Julio Borges wil dat een toekomstige regering de obligaties nietig verklaart. Het is de vraag of dat mogelijk is. De zaak herinnert aan de schuldeisers die na het bankroet van Argentinië in 2001 voor de Amerikaanse rechter elke cent van hun investering terugeisten, met rente. Ze kregen gelijk en vorig jaar betaalde Argentinië de procederende partijen 4,7 miljard dollar. Veel partijen doen soortgelijke investeringen, verdedigt Goldman Sachs zich. Het oliebedrijf, PVDSA, betaalt 6 procent rente op de obligaties, uitgegeven in 2014 en met een looptijd tot 2022. Doordat Goldman 31 cent per dollar heeft betaald, kan er een rendement van ruim 40 procent per jaar behaald worden. Als er geld stroomt van Goldman Sachs naar de overheid en daarmee wapenstokken worden gekocht, is dat niet zo mooi Bert Scholtens. hoogleraar "De toekomstverwachtingen van de verkoper wijken af van die van de koper. Zo ontstaat een transactie", zegt hoogleraar Bert Scholtens van de universiteit Groningen, gespecialiseerd in financiële instellingen en duurzaam beleggen. "Goldman Sachs schat de kans dat het geld in 2022 wordt terugbetaald op 31 procent. Zij nemen dat risico." Of ze hun geld terugkrijgen na een staatsfaillissement, net als het hedgefunds waar Argentinië maar niet van afkwam, hangt af van de kleine lettertjes. "Daarin staat vaak welke autoriteit rechtsbevoegd is: mogelijk is dat een Amerikaanse rechtbank. Goldman heeft een team dat continu zulke analyses maakt." "Als er geld stroomt van Goldman Sachs naar de overheid van Venezuela en daarmee traangas en wapenstokken worden gekocht, is dat niet zo mooi", zegt Scholtens. "Maar Goldman Sachs werkt nu eenmaal uit liefde voor geld."

