Kritiek op de Tour? Froome wordt er niet warm of koud van

Merckx (72) was even terug in de Tour die op veel vlakken aan niets meer herinnerd toen hij vijf keer de Ronde won. De Belg liet zich gisteren fêteren in het village depart. Om zich daarna voor een vipritje in de auto van de Belgische formatie Wanty naar de finish te laten rijden.

Het zal Merckx onderweg niet ontgaan zijn dat de negentiende etappe sprankelde. Eindelijk weer eens wat vuurwerk. Een grote groep aanvallers vocht als leeuwen voor wat de laatste kans was op een ordinaire etappezege voor de niet-sprinters en tijdrijders. De Noor Boasson Hagen trok uiteindelijk met een slimme manoeuvre op een van de laatste rotondes in Salon-de-Provence de zege naar zich toe.

Gisteren was een zeldzame uitschieter. Merckx had zich voor zijn tv thuis in België vaak gruwelijk zitten vervelen, bekende hij aan een Vlaamse zender. Veel etappes waren gewoon ronduit saai, meende hij. De vlakke ritten volgden een voorspelbaar scenario, voorafgegaan door een lange ontsnapping met hooguit wat spanning in de laatste kilometers, beklaagde hij zich. En in de bergen bleef een strijd regelrecht uit. "Heel jammer dit."

Vijfvoudig Tourwinnaar Eddy Merckx (links) bezocht vrijdag de negentiende etappe van de Ronde van Frankrijk, die gewonnen werd door de Noor Edvald Boasson Hagen © Photo News

Passief Greg Lemond nam het woord passief in de mond om de Tour de duiden. Drie keer won de Amerikaan de Ronde; tegenwoordig is hij analyticus voor Eurosport. Hij heeft zich net als Merckx zitten verbijten voor wat op papier een ongemeen spannende wedstrijd leek maar wat in de praktijk uitdraaide op een potje navelstaren. Een reden voor het gebrek aan lef noemde Lemond de oortjes. Die zouden het aanvalsinstinct van de coureurs aan banden leggen. Froome wordt niet koud of warm van de kritiek. De Brit stevent af op zijn vierde gele trui. Hij liet gisteren Merckx dan ook ongestoord op de Franse tv zijn ergernissen reciteren. Om daarna in alle rust op te merken dat het "een tamelijk lekkere rustige dag was voor ons klassementsrenners". Froome vind het wel best. Hij mag morgen in de straten van de haven van Marseille proberen die nul weg te poetsen op zijn erelijst. Er was altijd wel een of meerdere etappezege te vieren in zijn gele jaargangen 2013, 2015 en 2016. Het zou de enige dissonant zijn in wat een vlekkeloze uitvoering bleek. Kritiek heeft op Froome net zo veel vat als een spiegelei in een teflonpan

'Zware dagen' Hij kon gisteren lekker meepeddelen, grijnsde Frooem. "Het bleek een prima ritje om te herstellen voor de tijdrit in Marseille. Wij klassementsrenners hebben zware dagen in de bergen achter ons." Lemond en Merckx verschoten nog net niet van kleur. Kritiek heeft op de Engelsman net zo veel vat als een spiegelei in een teflonpan. Hij maakte geen enkel woord vuil aan de opvattingen van de oude garde. Froome heeft maar een doel voor ogen en dat is de tijdrit. "Ik kan mij daar geen fouten permitteren. Dus verwacht van mij geen risico's." Hij wil zijn vierde Touroverwinning niet op het spel zetten. Het zou dus zomaar kunnen dat hij zondagavond in Parijs geen etappe heeft gewonnen maar wel de Tour. Zes renners hebben die bedenkelijke eer. Lemond (1990) is er een.

