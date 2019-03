Kritiek op bezuinigingen op Britse politie, nu de jeugd vaker een mes trekt

Ze was vrijdagavond wat muziek aan het maken met enkele vrienden, vlakbij een speeltuin in het oosten van Londen. Tot er plotseling een ruzie ontstond met twee agressieve jongens die langs kwamen lopen. Uiteindelijk stak een van hen de 17-jarige Jodie Chesney dood.

Meer jongeren zijn een mes gaan dragen, uit angst zelf slachtoffer

te worden

Een dag later was het weer raak, dit keer in een buitenwijk van Manchester. De eveneens 17-jarige Yousef Makki werd op straat doodgestoken, onduidelijk is nog wat er precies is gebeurd. Een 17-jarige verdachte is aangehouden. Yousef had net een beurs gekregen voor een studie geneeskunde. Hij wilde hartchirurg worden.

De twee incidenten staan niet op zichzelf. Afgelopen jaar kwamen er 285 Britten om door messteken, in veel gevallen tieners. In 2019 staat de teller al op 35 steekmoorden. Britse media spreken van een moordepidemie: de aantallen waren sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo hoog.-Veel van de moorden zijn gerelateerd aan drugs of bendes, maar lang niet alle. Grootste probleem is dat in met name achterstandswijken in de grote steden steeds meer jongeren een mes zijn gaan dragen, uit angst zelf slachtoffer te worden. Daardoor zijn zowel daders als slachtoffers vaak jonger dan twintig.

Moordgolf Online-petities om gevangenisstraffen voor messenbezit en het gebruik ervan flink op te krikken zijn de afgelopen dagen meer dan 100.000 keer ondertekend. Ook de politie heeft nadrukkelijk bij de regering aangeklopt om extra middelen. De situatie is met het huidige aantal politieagenten niet onder controle te krijgen, waarschuwt de Britse politietop. Vooral doordat de politie door bezuinigingen de afgelopen jaren meer dan 20.000 agenten is kwijtgeraakt. “Er is een verband tussen de verlaging van het aantal agenten op straat en de stijging in van de gewelddadige misdaad”, zegt hoofdcommissaris Cressida Dick. Premier May herhaalde gisteren in het Lagerhuis dat er in haar ogen juist geen verband bestaat tussen het lagere aantal agenten en het enorm gestegen aantal geweldsdelicten. Zij ziet het probleem vooral in het stijgend aantal messendragers. “De verantwoordelijkheid voor deze moordgolf ligt bij de daders”, zei ze. “Daarnaast is dit veel complexer dan alleen te wijzen naar het lagere aantal agenten op straat.” Premier May ontkent verband tussen meer steekpartijen en minder agenten op straat Dit tot woede van Labour, de grootste oppositiepartij. “De oorzaak hiervan ligt overduidelijk bij de bezuinigingen. De regering probeert onze wijken en kinderen veilig te houden, maar is bereid slechts een minimum uit te geven”, zei Labour-leider Jeremy Corbyn, die niet alleen wees naar de bezuinigingen op het aantal agenten maar ook op de sluiting van tientallen jeugdcentra in de steden de afgelopen jaren. Deze kwestie kleeft stevig aan May. Ze was als minister van binnenlandse zaken persoonlijk verantwoordelijk voor de politiebezuinigingen in 2010, iets waar de politietop toen al scherpe kritiek op uitte. John Stevens, voormalig hoofdcommissaris zei tegen de BBC dat May in die tijd al geen oog had voor de gevolgen. “Ze luisterde totaal niet naar naar wat ik haar vertelde.” Daar komt bij dat brexit de afgelopen maanden alle andere prioriteiten van de agenda drukte. May’s premierschap staat volledig in het teken van de brexit-deal door het parlement krijgen, waar komende dinsdag opnieuw over gestemd wordt. “We hebben veel meer leiderschap nodig van de regering”, zegt Sara Thornton, hoofd van de Nationale Politieraad. “Als dit een nationale crisis is, moet er ook gehandeld worden alsof het een nationale crisis is.”

Politietop May heeft in reactie daarop een top aangekondigd met alle politiekorpsen in Groot-Brittannië. Ook heeft ze beloofd extra geld vrij te maken voor de politie. Maar het is nog lang niet genoeg om de kritiek weg te nemen. En vrezen velen dat het een kwestie van tijd is voor de volgende steekmoord zich aandient.