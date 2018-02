Kritiek op berichtgeving orgaandonatie was niet terecht. Op één keer na.

'Waar is het gevoel voor balans en het recht op wederhoor gebleven', e-mailde een lezer die de berichtgeving eenzijdig en tendentieus noemde, ten faveure van tegenstanders.

Van een ander had de ethische discussie meer diepgang mogen hebben. 'Er wordt beweerd dat een overledene niets voelt, maar of dat zo is weet niemand met zekerheid. Toch worden organen verwijderd uit een mens die nog warm is. De redactie had dat thema meer inhoud mogen geven.' Een kritische kanttekening was er van een lezeres, die vindt dat Trouw niet altijd kies over orgaandonatie bericht. Als voorbeeld noemde zij de inleidende zin bij een uitlegartikel op 14 februari. Wie nog geen keuze heeft gemaakt, moet nu aan de bak, stond daar. Aan de bak? 'We hebben het over een kostbaar geschenk', schreef deze lezeres. 'Dat verdient meer respect van de krant.'

De piek met vijf stukken lag op 7 februari, daags na het afsluitende debat in de Eerste Kamer

Het ligt in de journalistieke lijn van Trouw dat zij volop aandacht schenkt aan een debat als orgaandonatie. Haar lezers verwachten ook een stevige inzet op zo'n onderwerp. Een dankbare kwestie om redactioneel van alle mogelijke kanten te belichten. Kwantitatief is die verwachting volledig waargemaakt. Alleen al in de periode van 18 januari tot 18 februari leverde een klik op de titel 'orgaandonatie' in het archief vijfentwintig Trouw-artikelen op die betrekking hadden op dit dossier, lezersreacties in de brievenrubriek niet meegeteld. De piek met vijf stukken lag op 7 februari, daags na het afsluitende debat in de Eerste Kamer en een week voordat de donorwet in stemming werd gebracht.

Die vijf stukken bevatten een rijk geschakeerd aanbod van achtereenvolgens antwoorden op de wekelijkse lezersvraag van chef opinie Monic Slingerland, de column Codicil van Stevo Akkerman, het (hoofd)redactioneel commentaar met als conclusie Draagvlak voor donorwet te smal, een nieuwsanalyse van de redactie politiek en vier kortere interviews met tegenstanders van die wet. Alles bijeen 3100 woorden tekst. Dat komt neer op drie goed gevulde pagina's in één krant. Wat meerdere lezers opviel en wat ook tot onbegrip en verontwaardiging leidde, was dat in één artikel bij deze productie uitsluitend tegenstanders van de donorwet aan het woord kwamen, vier in totaal.