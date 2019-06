Krijgt het MH17-proces wel een eerlijk verloop, zonder verdachten in de rechtszaal?

Grote belangstelling was er afgelopen woensdag voor de presentaties van het Joint Investigation Team (JIT) dat het neerschieten van vlucht MH17 op 17 juli 2014 onderzoekt. In een zaal in Nieuwegein kregen eerst de nabestaanden te horen dat het JIT vier verdachten gaat vervolgen, en daarna de nationale en internationale pers.

Volgend jaar op 9 maart begint het proces tegen hen in het extra beveiligde Justitieel Complex Schiphol, dat de ruimte en de juiste faciliteiten heeft, kondigde het onderzoeksteam aan. “De verdachten wordt verzocht deze datum te noteren”, zei politiechef Wilbert Paulissen fijntjes tijdens de persconferentie.

Dat zullen de verdachten – drie Russen en een Oekraïense separatist – vast doen, maar wellicht vooral om er rond die datum voor te zorgen zo ver mogelijk uit de buurt te blijven van de rechtszaal. Enkelen hebben al gezegd niet te zullen komen en het lijkt hoogst onwaarschijnlijk dat de anderen zich wel zullen melden.

Het is heel gebruikelijk om het bewijs pas te presenteren in de rechtbank, zegt Marieke de Hoon, universitair docent internationaal strafrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. “Natuurlijk krijgen de verdachten vooraf inzage in het dossier, maar hoe het OM het bewijs precies gaat gebruiken, is onderdeel van de strategie en daar heeft het nog niets over gezegd.”

Het JIT zegt over veel bewijsmateriaal tegen de vier te beschikken, maar wil daar weinig over kwijt. Pas tegenover de rechters zal het Openbaar Ministerie alle details uit de doeken doen, aldus Westerbeke.

Ook hoofdofficier van justitie Fred Westerbeke van het JIT verwacht niet dat de verdachten naar Nederland komen. “Ik ben een realist en acht de kans niet groot dat zij zich zullen melden.” Toch hoeft dit het proces niet in de weg te staan. “We hebben de overtuiging dat we een goed dossier hebben, waarmee we de vervolging tot een goed einde kunnen brengen.”

Een andere mogelijkheid is dat de verdachten zich laten vertegenwoordigen door een advocaat. Dat maakt de kans dat de rechtszaak in de geopolitieke sfeer wordt getrokken, dat er mist wordt gecreëerd of vertraging oploopt wel groter, verwacht De Hoon. “Wat de verdachten dan kunnen doen, is er een showproces van maken. Dan kun je elke termijn gaan aanvechten, overal uitstel voor vragen, of je kunt meteen beginnen met het wraken van de rechtbank.”

Mochten de verdachten besluiten niet te komen, dan kunnen zij bij verstek worden veroordeeld. “Dat is verre van ideaal”, zegt De Hoon. “Je wilt natuurlijk dat als iemand veroordeeld wordt, hij ook in de gevangenis verdwijnt. De nabestaanden willen zo’n dader in de ogen kijken en willen dat het effect sorteert. Dat heb je dan allemaal niet.”

De manier waarop het JIT met deze zaak omgaat, is sterk gericht op de nabestaanden, ziet De Hoon. “Het is zich heel bewust van hun rol en de functie van zo’n rechtszaak. De nabestaanden zullen zeker zelf ook ruim aan het woord komen en in het geval van een veroordeling hebben zij ook de mogelijkheid schadevergoeding te eisen.”

Oorlogsrecht

Het wordt interessant om te zien welke rol de rechters zullen geven aan het internationaal oorlogsrecht, denkt de strafrechtspecialist. Het oorlogsrecht legt regels op aan strijdende partijen die geweld gebruiken, zoals proportionaliteit, militaire noodzaak en de verplichting onderscheid te maken tussen militaire doelwitten en burgerdoelwitten.

Maar hoe wordt dat oorlogsrecht toegepast op de rol van Rusland? Het is al sinds de oorlog in Oost-Oekraïne begon een publiek geheim dat Rusland de separatisten militair bijstaat in hun strijd tegen het Oekraïense leger. Moskou ontkent dit ook nu nog, waardoor het formeel geen strijdende partij is. Op grond van het oorlogsrecht hebben Russische troepen in Oekraïne daarom niet het zogeheten combatant’s privilege, het privilege om geweld te gebruiken. Toch staat volgens het JIT vast dat vlucht MH17 met een Russische Buk-raket vanaf Oekraïens grondgebied is neergeschoten.

Het lijkt erop dat het OM van deze situatie gebruik probeert te maken tijdens het proces, zegt De Hoon, door Rusland op zijn eigen ontkenning aan te pakken. “Rusland is er niet als strijdende partij, maar het JIT ziet wel een bevelstructuur waarin wordt verzocht om een Buk. Die wordt aangeleverd en schiet MH17 uit de lucht. Het JIT zei woensdag: het maakt ons niet uit of het een militair of burgertoestel was, zij mochten geen vliegtuigen neerschieten, dat is de casus. Het is dan aan de verdediging om te komen vertellen dat dat anders is.”