Krijgt Franse onderzeebootbouwer een miljardenorder uit Nederland?

In de komende weken maakt staatssecretaris van defensie Barbara Visser bekend aan welke eisen de nieuwe schepen moeten voldoen. Dan vallen waarschijnlijk ook een of meerdere kandidaten af.

Het Franse bedrijf Naval Group sloeg donderdag een belangrijke slag. In Den Haag tekende CEO Hervé Guillou een samenwerkingsverband met de Nederlandse bouwer van baggerschepen IHC. De twee bedrijven willen de onderzeeboten samen in Nederland bouwen. Daarbij draagt Naval Group kennis over, zodat de marine en IHC zelf het onderhoud kunnen verrichten.

Begin jaren negentig heeft de inmiddels verdwenen werf RDM de laatste onderzeeboten in Nederland gebouwd. Veel kennis is sindsdien verdwenen

Kort daarvoor gaf het Duitse TKMS ook een persconferentie. De Duitsers zitten in een lastiger parket. Ze bieden aan de Nederlandse schepen in marinestad Den Helder te bouwen, maar hebben daarvoor nog geen lokale partner van het kaliber IHC gevonden.

Moeilijker dan de JSF De ongeveer 3,5 miljard euro kostende vervanging van de onderzeeboten is een voor Defensie ongekend groot project. Tegelijkertijd moet het ministerie toezien op de bouw van een boot die aan de specifieke Nederlandse wensen voldoet. Dat maakt het project gecompliceerder dan de JSF-straaljager, want daar lag de verantwoordelijkheid bij de Amerikaanse luchtmacht. Simpelweg een boot van de plank kopen is lastig. De meeste landen bevaren ofwel met grote nucleaire onderzeeboten de wereldzeeën, of verdedigen hun kustwateren met kleinere conventionele boten. Nederland wil juist de oceaan over kunnen met een grote conventionele boot, en heeft dus een aangepast ontwerp nodig, ongeacht met welke werf het in zee gaat.

Afscheid van Damen Met de keuze voor IHC kan Naval Group het ministerie van defensie voor een lastige keuze plaatsen. Het dwingt de marine mogelijk afscheid te nemen van de vaste Nederlandse partner Damen, die alle Nederlandse oppervlakteschepen bouwt. Damen biedt een onderzeebootontwerp van de kleine Zweedse werf Saab-Kockums aan. Als uit alle evaluaties blijkt dat het Franse ontwerp toch beter is, zou de marine ‘nee’ moeten verkopen aan Damen. Want waar Naval Group vorig jaar nog de deur openhield voor een rol van dat bedrijf als Nederlandse onderaannemer in het project, is die taak nu voorbehouden aan IHC. “Wellicht schakelen we Damen in als we specifieke kennis van hen nodig hebben”, zei de CEO van IHC Dave Vander Heyde donderdag in Den Haag. Maar die kans achtte hij niet al te groot. ‘Wij zijn gewend complexe schepen te bouwen.



