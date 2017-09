Krijgt Feyenoord ook de kans om te leren in Europa?

Voor het eerst sinds eind 2002 klinkt vanavond in Rotterdam de hymne van de Champions League, als een eervolle nagalm van het fraaie kampioensjaar. Trots daarover mag overheersen in De Kuip, zeker nu alle scoreborden nog op nul staan. Wat Feyenoord kan bereiken, is een vraag van een andere orde, en wat Feyenoord voor Nederland kan betekenen, weinig minder dan een onrechtvaardige.

Na een desastreus voorseizoen resten Nederland twee vertegenwoordigers in Europa. Vitesse is de tweede in de Europa League, in een poule met Lazio, morgen de eerste tegenstander in Arnhem, Nice en Zulte Waregem. Daarin lijken de kansen op overwintering niet groot, en wat mag in alle redelijkheid van Feyenoord worden gevraagd? Naast het rijke Manchester City, dat zich vanavond in De Kuip aandient, zijn Sjachtar Donetsk en Napoli de tegenstanders - zie dan maar eens derde te worden, om zo nog in de Europa League verder te mogen, om over de eerste twee plaatsen maar te zwijgen.

Het gekelderde Nederland smacht naar punten voor de Uefa-ranglijst, maar die verantwoordelijkheid mag Feyenoord na zo'n loting toch niet in de schoenen worden geschoven? Welke dan wel? Het zou al heel wat zijn, als Feyenoord in houding en spelopvatting het voorbeeld zou volgen van PSV en zijn trainer Cocu in het seizoen 2015-2016. PSV reikte destijds tot de tweede ronde van de Champions League, als eerste Nederlandse club in dit decennium.

Een relatief gunstige loting speelde daarbij ook mee, zoals een Nederlandse club daarvan op het hoogste niveau in de tegenwoordige verhouding altijd afhankelijk zal zijn. Meer dan om dat moeilijk te vragen resultaat, zou het nu gaan om de manier waarop PSV het realiseerde. Cocu paste zich met defensieve accenten aan de internationale wetten aan, iets wat Frank de Boer eerder bij Ajax had nagelaten.

Zo konden de PSV'ers lessen leren, wat voetballers in de kleine Nederlandse competitie niet of nauwelijks kunnen. Dat PSV en Cocu er op de langere termijn weinig aan hebben gehad, doordat ze nadien door geslonken financiële mogelijkheden aanzienlijk aan kwaliteit moesten inboeten, is een ander verhaal. Feyenoord-trainer Van Bronckhorst zou nu zijn spelers op een vergelijkbare wijze in elk geval die mogelijkheid kunnen bieden. Gezien zijn achtergrond, in grove lijnen eenzelfde voetballer als Cocu ooit, met een gelijkende carrière ook, mag het worden verwacht.

Het ligt voor de hand om tegen het grootkapitaal van Manchester City een aanvaller minder op te stellen, te meer nu spits Jørgensen geblesseerd is. Feyenoords tweede spits Kramer lijkt op het hoogste internationale podium geen reële optie. Feyenoord zou dan met vijf verdedigers en drie middenvelders kunnen gaan spelen, in het 5-3-2-systeem waarin coach Van Gaal Oranje op het WK 2014 liet spelen.

Dit wordt in Nederland gauw als een ongebruikelijk systeem gezien dat veel oefening zou vereisen, waarvoor er meestal geen tijd is. Waarschijnlijk is dat beeld ook een beetje aangewakkerd door Van Gaal, die in 2014 een knap werkstuk afleverde, maar die er ook wel de man naar is om te benadrukken hoeveel daarbij kwam kijken. Die beeldvorming zou Van Bronckhorst nu kunnen doen aarzelen.

Daar komt bij dat hij voor varianten geen ruime keuze heeft. Als extra verdediger in de lijn van vijf zou St. Juste de eerst aangewezene zijn, een onlangs van Heerenveen aangetrokken talent dat in Rotterdam nog in zijn gewenningsfase zit. Als Van Bronckhorst het middenveld voller zou willen bezetten, in een 4-4-2-systeem, zou Amrabat de eerste kandidaat zijn, voor wie na zijn overgang van FC Utrecht hetzelfde geldt.

Het zijn de natuurlijke begrenzingen van een Nederlandse club en zijn trainer. De selectie van Feyenoord lijkt redelijk te zijn toegerust (en ook iets verbreed) voor het Nederlandse niveau, maar zoals buitenlandse trainers kunnen schuiven, zo kunnen Nederlandse dat niet.

Van Bronckhorst zou, als hij om deze reden niet aan zijn verdediging of middenveld wil sleutelen, ook nog voor een 'valse' spits kunnen kiezen, een niet-specialist die de tegenstander iets zou kunnen verwarren. Zeker zal hij bij zijn spelers de eerste wedstrijd van vorig jaar in de Europa League in herinnering roepen. Manchester United werd verslagen met 1-0 en een terughoudende speelwijze, die met terugwerkende kracht als de eerste aanzet tot het leren van lessen in Europa kan worden gezien.

lege stoeltjes en netten in De Kuip Ook dit Europese seizoen zal de capaciteit van De Kuip beperkt zijn. Het onderste deel van de lange zijde blijft leeg. Daarover zijn hoge netten gespannen. Feyenoord besloot daar vorig seizoen toe, omdat de club een Uefa-straf van twee wedstrijden zonder publiek boven het hoofd hangt na ongeregeldheden tijdens een duel met AS Roma in februari 2015. Vorig seizoen was bij de wedstrijden in de Europa League slechts plaats voor 30.000 toeschouwers. Voor de Champions Leaguewedstrijden van dit seizoen kunnen er 40.000 in De Kuip.

