Krijgt de notoire wegpiraat een hogere boete?

Hoe pak je onverbeterlijke wegpiraten aan? Minister Stef Blok (veiligheid en justitie) overweegt een progressief boetestelsel, waarbij hardrijders een hogere boete krijgen als ze vaker de fout ingaan.

Een dergelijke aanpak kan leiden tot naar schatting dertig minder verkeersdoden en tot 400 minder ernstige verkeersgewonden per jaar, berekende de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). In een brief aan de Tweede Kamer vraagt minister Blok deze week aan de politie, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) om de uitvoerbaarheid van een progressief boetesysteem verder te onderzoeken.

SWOV onderzocht twee scenario’s. Bij de eerste variant loopt de boeteverhoging van 25 procent voor de tweede boete op tot maximaal 100 procent vanaf de vijfde boete. Bij de tweede variant loopt het bedrag op tot een verhoging van 150 procent. Maar dan is de eerste boete wel 10 procent lager dan nu. Beide varianten hebben ongeveer hetzelfde effect op de verkeersveiligheid, al blijkt de tweede net iets effectiever.

In Nederland is het al gebruikelijk om verkeersovertreders hoger te straffen als ze een hoger risico vormen, zegt onderzoeker Rob Eenink. “Voor dertig kilometer te hard rijden krijg je een hogere boete dan voor tien kilometer. Dat geldt ook als je meer alcohol drinkt. Herhaalde snelheidsovertredingen leiden óók tot een hoger risico op ongevallen.”

Een flink hoger risico zelfs, zo bleek eerder uit onderzoek van SWOV. De kans om een ongeluk te veroorzaken, is bij voertuigen met één boete ongeveer hetzelfde als zonder boete, maar die kans verdubbelt bij twee boetes per jaar. Met drie boetes wordt het risico ruim vijf keer zo hoog, en bij vijf of meer boetes zelfs 35 keer.

Indruk

Toch is het ook met progressieve boetes lastig om notoire veelplegers aan te pakken, zegt Eenink. Ten eerste omdat er bekeurd wordt op het kenteken en niet op de persoon, en ook omdat niet alle wegpiraten onder de indruk zijn van een stevige prent in de bus. “Uit ervaring weten we dat overtreders zich meer aantrekken van een staandehouding dan van een boete. Persoonlijk contact is belangrijk.” Het is daarom nuttig om niet louter de bedragen te verhogen, maar om bij een volgende boete een andere toon aan te slaan in de brief, of de wijkagent langs te sturen voor een stichtelijk bezoekje.

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen noemt de maatregel ‘in theorie heel mooi’, maar ook hij vraagt zich af of je hiermee de veelplegers aanpakt. Daarvoor moeten de boetes aan de bestuurder worden gekoppeld en niet aan het kenteken, zoals Blok beoogt. “Dat is technisch alleen uitvoerbaar als je je tot staandehoudingen beperkt, want flitspalen stellen niet vast wie er in de auto zat.”

Als je progressieve boetes aan het kenteken koppelt, ontstaat er vooral onrust en ruzie, voorziet Tertoolen. Hij lacht. “Ik vraag me af of ik mijn auto dan nog aan mijn zoon wil uitlenen.”