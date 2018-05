Krijgt de consument met de nieuwe privacywet controle over zijn data?

Zo zitten er meer verbeterpunten voor gebruikers in de nieuwe wet, zegt David Korteweg van online burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. "Niet omdat die heel veel nieuwe rechten krijgen, wel omdat sommige rechten uitgebreid worden." Zo hebben mensen nu al het recht om via een verzoek om inzage te zien welke data een bedrijf over ze heeft verzameld. Onder de nieuwe wet mag dat bedrijf daar geen vergoeding meer voor vragen. Dat lijkt misschien een kleine aanpassing, zegt Korteweg, maar hij vindt het een belangrijke stap.

Zo wordt het eenvoudiger je eigen gegevens van het ene bedrijf over te hevelen naar het andere. Stel, je wilt van Facebook overstappen op een nieuw sociaal medium, dan kun je al je foto's en berichten meenemen. Facebook is verplicht de data in een handzaam digitaal bestand aan te leveren. Overigens geldt dat zogenoemde recht op gegevensoverdraagbaarheid alleen voor data die iemand zelf aan een bedrijf gaf. Het hele profiel, dat gebaseerd is op surfgedrag waarmee Facebook gerichte advertenties toont, hoeft het bedrijf dus niet af te staan.

Dit is de kern van de nieuwe Europese privacyverordening die vanaf 25 mei geldt: consumenten krijgen meer controle over hun eigen data. De afgelopen jaren zijn die een onoverzichtelijke brij geworden. Verschillende maatregelen moeten daar verandering in brengen.

2 Bedrijven zullen vaker om toestemming vragen

U hebt ze waarschijnlijk al gehad: e-mails van bedrijven met de vraag of zij u in de toekomst reclamemails mogen blijven sturen. Hoewel die toestemming ook al onder de oude wet nodig was, moeten bedrijven volgens de nieuwe regels actiever communiceren over wat zij met alle privédata doen, zegt Iris Huis in 't Veld, adviseur bij Privacy Company. Ze moeten het de burger zo makkelijk mogelijk maken, onderstrepen de nieuwe regels. Zo dient iedereen in zijn eigen taal, kort en begrijpelijk geïnformeerd te worden voor zij toestemming geven om data te verzamelen. Bedenkt iemand zich? Het intrekken van die toestemming moet net zo makkelijk zijn.

Al die meldingen kunnen een positief effect hebben op het privacybewustzijn van burgers, denkt Huis in 't Veld. "Bedrijven moeten vaker expliciet toestemming vragen om gegevens te verwerken. De consument krijgt dus vaker dingen te horen over privacy en weet misschien beter wanneer privacy-belletjes moeten gaan rinkelen."

Toch is het de vraag of de consument die toestemming weloverwogen geeft. Kijk wat er gebeurde bij de cookiewet. De verplichte meldingen van websites over het gebruik van cookies - kleine bestandjes die op de computer worden gezet, bijvoorbeeld om een sitebezoeker de volgende keer weer te herkennen - worden vooral ervaren als irritant. Terwijl ook die wet was bedoeld om mensen bewuster te maken over het feit dat sites cookies plaatsen.

Er is geen garantie dat de consument zich er nu wel in verdiept, zegt Joris Demmers, die onlangs aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde op de vraag waarom consumenten data delen met bedrijven. Sterker nog, hij verwacht dat het met de nieuwe wet alleen maar moeilijker wordt voor gebruikers om de privacyvoorwaarden kritisch en nuchter te overwegen. "De gebruiker krijgt nog vaker de vraag om toestemming te geven voor het verzamelen van zijn data net op het moment dat hij een app of site wil bezoeken. Dat is het slechtste moment. Het is alsof je het snoepje al bijna in je mond hebt en er dan nog gevraagd wordt: heb je zin in een snoepje?"

De boetes worden hoger, maar dan moeten die wel worden opgelegd David Korteweg, Bits of Freedom

Dat mensen schijnbaar zo achteloos op akkoord klikken, betekent niet dat ze privacy onbelangrijk vinden, benadrukt de onderzoeker. Maar de nadelige gevolgen van het delen van een hoop gegevens met een bedrijf, zijn abstract vergeleken de voordelen die je ziet als je een app kunt gebruiken. Juist daarom kan de burger beter op een ander moment om toestemming worden gevraagd, vindt Demmers: "Bijvoorbeeld als iemand zijn nieuwe telefoon installeert. Dat zorgt ervoor dat ze de beslissing met wat meer afstand kunnen nemen."