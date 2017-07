Kretenzische salade van Georgos Kallinterakis

Mijn goede vriend Georgos Kallinterakis heeft er een fantastisch restaurant, 'Pavlos', en ik was zo gelukkig er vandaag te eten. Op de (uitgebreide) kaart vind je onder andere pasteitjes van wilde venkel, gemarineerde rauwe ansjovis, gegrilde octopus, zelfgerookte makreel en fantastische salades.

Deze salade is mijn favoriet. Bovenop de salade van Georgos prijkt ingelegde wilde zeevenkel - eventueel te vervangen door kortgekookte zeekraal bedruppeld met rode wijnazijn. Hij gebruikt de traditionele hardgebakken gerstbiscuits ('paximadia') die ik hier vervang door Zweedse knapperschuitjes. Deze salade past goed bij vis of kip.

2 kleine (gele) bieten grof zeezout 1 kropje lollo rosso flinke hand rucola ca. 200 g kleine, smakelijke tomaatjes 1 grote avocado 2 el citroensap 1 volle el kapperbessen 6 zongedroogde tomaten in olie, gehalveerd 2 bosuitjes, in ringen 4 Zweedse knapperschuitjes, in grove stukken gebroken handje zwarte (gerimpelde) olijven enkele el krachtige rode wijnazijn extra vierge olijfolie grofgemalen zwarte peper 50 g Gruyère, in dunne plakjes geschaafd

Bereiding

Kook de bietjes net gaar in licht gezouten water. Laat ze iets afkoelen, pel ze en hak ze in stukjes. Was beide slasoorten en droog ze grondig. Scheur de lollo rosso in stukken. Halveer de tomaatjes. Snijd de avocado in blokjes en druppel er citroensap over.

Meng in een grote kom bieten, lollo rosso, rucola, kapperbessen, zongedroogde tomaten, bosui, knapperschuitjes en olijven door elkaar. Bestrooi met zout en maal er peper over. Voeg azijn en een gulle scheut olijfolie toe, en meng alles goed door elkaar. Proef of er nog iets in moet.

Verdeel de tomaatjes en avocado over de salade en bestrooi met wat zout en peper. Leg de kaas erop en serveer de salade meteen.