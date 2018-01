Kremlin ziet AIVD-hack als onderdeel van de anti-Rusland hysterie

Volgens het persbureau RIA-Novosti was Peskovs eerste reactie dat er ‘niets over te zeggen’ valt, dat Rusland niet beschikt over de nodige informatie en niet enkel kan afgaan op wat de Nederlandse media melden. “Als de Nederlandse kranten kolen willen gooien op het vuur van de anti-Russische hysterie, die in Amerika plaatsvindt, dan is dat niet de meest nobele bezigheid“, aldus Poetins zegsman.

