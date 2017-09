Krekels als griezelattractie. Is dat zielig?

De insecten worden in een glazen bak gezet. De Utrechtse Partij voor de Dieren maakt zich zorgen. “Het valt niet uit te sluiten dat de krekels misschien eigen wensen hebben”, zegt woordvoerder Saskia Oskam. Bovendien is niet duidelijk wat er met de krekels gebeurt als spookhuis Halloween Nightmares, dat vrijdag open gaat, na drie maanden weer sluit. Worden de krekels dan gedood? Dat hoopt de Partij van de Dieren te voorkomen.

Het liefst had de Partij voor de Dieren het hele plan verboden. Maar via de gemeente gaat dat niet, omdat over de behandeling van insecten geen wetgeving bestaat. “Wij vinden dat dit niet kan. Insecten zijn ook dieren en die hebben ook gevoel,” liet Saskia Oskam weten in het Algemeen Dagblad. Maar hoeveel gevoel hebben insecten eigenlijk, vergeleken met bijvoorbeeld kuikens of konijnen?

Wat mijzelf vooral stoort aan het plan is dat de inzet van dieren hier zo triviaal is. Bernice Bovenkerk, dierethica in Wageningen

"Insecten hebben zeker minder gevoel dan bijvoorbeeld konijnen", zegt Bernice Bovenkerk, dierethica in Wageningen en gespecialiseerd in ethiek ten opzichte van insecten. "Maar tegelijk is het heel moeilijk te meten hoeveel – zelfs bij vissen valt dat nog niet mee, en dat zijn gewervelde dieren. Dat dieren pijn ervaren wil bovendien nog niet zeggen dat ze eraan lijden zoals wij. Tegelijk gaat het in dit debat ook niet alleen om welzijn. Van insecten, van bijen bijvoorbeeld, is duidelijk aangetoond dat ze doelmatig gedrag vertonen: dat ze iets 'willen'. Dat bedoelt de Partij voor de Dieren met eigen wensen."