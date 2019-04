Kreeg het onbekende National Thowheed Jamath hulp bij het plegen van de aanslagen?

Het is nogal een stap. Tot twee dagen geleden was het belangrijkste wapenfeit van de islamitische groep National Thowheed Jamath (NTJ) dat het eind vorig jaar in centraal Sri Lanka de gezichten van Boeddhabeelden had afgeslagen. Nu wordt de groep door de Sri Lankaanse autoriteiten verantwoordelijk gehouden voor de goed gecoördineerde reeks aanslagen van zondag, waarbij in ieder geval 290 mensen omkwamen.

De NTJ zou een afgescheiden groep zijn van de Sri Lanka Thowheed Jamath (SLTJ). Ook die groep is niet erg bekend, al werd een van de leiders in 2016 gearresteerd voor het aanmoedigen van haat tegen boeddhisten. De SLTJ werd toen omschreven als een ‘hardcore’ moslimorganisatie.

Deze aanslagen zijn gigantisch professioneel opgezet. Het ziet er niet naar uit dat een club als NTJ dat alleen kan doen Peter Knoope, deskundige van het International Center for Counter-Terrorism

Maar ook de NTJ zou alweer uiteengevallen zijn. Dat zegt Hilmy Ahamed, vicevoorzitter van de Moslimraad van Sri Lanka in een interview met persbureau Bloomberg. Verschillende leiders zouden los van elkaar gezocht hebben naar financiering voor hun activiteiten. Volgens Ahamed heeft hij de autoriteiten drie jaar geleden al gewaarschuwd voor de NTJ.

Al met al lijkt het onwaarschijnlijk dat de versplinterde organisatie op eigen houtje in staat is geweest een gecoördineerde reeks aanslagen te bedenken en tot uitvoer te brengen. De overheid van Sri Lanka gaat er dan ook vanuit dat de terroristen die de aanvallen uitvoerden steun hebben gekregen van een buitenlandse terreurorganisatie.

Grote speler Deskundige Peter Knoope, die verbonden is aan het International Center for Counter-Terrorism in Den Haag, zegt dat het inderdaad ‘erg waarschijnlijk’ is dat er een grote speler achter de aanslagen van zondag zit. “Deze aanslagen zijn gigantisch professioneel opgezet. Het ziet er niet naar uit dat een club als NTJ dat alleen kan doen.” Het gebeurt niet vaak, maar uitzonderlijk is het niet dat een grote terreurorganisatie de uitvoer van plannen over laat aan lokale clubs. “We weten dat zeker van Boko Haram en ook in Mali gebeurt het”, zegt Knoope. Zuid-Oost Azië is traditioneel het terrein van Al-Qaida, maar sinds de val van het kalifaat wil IS zich in de regio profileren. “Met speculatie moet je oppassen. Maar IS heeft er belang bij zich te manifesteren”, aldus Knoope. Sri Lanka heeft 24 mensen opgepakt, de aanslagplegers zelf waren zelfmoordterroristen. De aanslagen zijn niet opgeëist. Lees alles over de aanslagen in ons dossier.