Kreeft geeft wellicht meer zicht op kanker

Met miljoenen zijn ze inmiddels, en ze hebben zich verspreid over de halve wereld, maar ze stammen allemaal af van één moeder die dertig jaar geleden in een aquarium belandde. Haar miljoenen nakomelingen zijn genetisch identiek, want aan de voortplanting is geen man te pas gekomen.

Marmerkreeft is de naam, en omdat de oermoeder van deze soort in een Duits aquarium leefde, hebben biologen het graag over Marmorkrebs. Duitse onderzoekers hebben nu het hele genoom van de marmerkreeft in kaart gebracht en daarmee een evolutionaire thriller ontdekt, die ze vandaag in vakblad Nature uit de doeken doen.

Duitse dierenwinkel

De marmerkreeft stamt van een rivierkreeft af die in Noord-Amerika leeft en die zich op de gebruikelijke manier voortplant: met man. Een van de nakomelingen, een dochter, is beland in een Duitse dierenwinkel en vandaar in een aquarium. Ze leefde daar alleen, maar bleek ook zonder mannelijke soortgenoot prima in staat zich voort te planten.

Het vrouwtje kloonde zichzelf. Parthenogenese, heet dat officieel en het komt in de dierenwereld best veel voor, maar was voor deze diersoort nieuw. De marmerkreeft die ermee is begonnen blijkt genetisch dan ook behoorlijk af te wijken van haar oudersoort in Noord-Amerika; ze heeft, komend van twee ouders, op de een of andere manier een complete set chromosomen aan haar genetisch apparaat toegevoegd.

Dat genetisch apparaat, het genoom, is indrukwekkend: de marmerkreeft heeft er meer DNA in zitten dan de mens. Maar de Duitse genetici die exemplaren uit alle windstreken verzamelden, zagen in dat grote genoom nauwelijks genetische verschillen. De miljoenen marmerkreeften die zich over de wereld verspreiden, zijn genetisch vrijwel identiek aan hun Duitse oermoeder.

Wat er bij de kreeft gebeurt, lijkt op wat kan­ker­on­der­zoe­kers zien in tumoren

Dat is een logisch gevolg van die ongeslachtelijke voortplanting. Maar nu rijst de vraag hoe de marmerkreeft zo succesvol kan zijn. Die miljoenen identieke nakomelingen hebben zich in heel verschillende omgevingen gevestigd, van Madagaskar tot Zweden, en met zo veel kracht dat lokale soorten worden verdreven. En dat in drie decennia.