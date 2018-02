Kreeft-emoji krijgt na protesten alsnog het juiste aantal poten

Het had niet veel gescheeld of het digitale schaaldier was met te weinig poten de wereld in gegaan. Oplettende inwoners van de Amerikaanse staat Maine die de kreeft op een vooraankondiging bestudeerden, kwamen er tot hun ontzetting achter dat het dier twee achterpoten miste, schrijft het dagblad The Portland Press Herald.

Normaal gesproken heeft een kreeft inclusief scharen tien poten, deze had er acht. Na klachten bij het Unicode Consortium, de organisatie die beslist welke emoji’s erbij komen, besloten de ontwerpers de twee lichaamsdelen snel toe te voegen.

Het rode zeedier maakt deel uit van 157 nieuwe emoji’s, waaronder een pauw, stinkdier, telraam en piratenvlag. En uiteraard ook weer heel wat variaties met gezichtjes in uiteenlopende huidskleuren, van felgeel tot en met koffiebruin. Inclusief de nieuwe partij heeft het Unicode Consortium nu al 2.823 emoji’s goedgekeurd.

Om nog even terug te komen op de kreeft. Of het figuurtje nu tien poten heeft of acht, gebruikers van de symbooltjes lijken niet echt tuk op dieren. De gele gezichtjes met tranen van het lachen, hartjes in de ogen of gewoon een zalige glimlach – ja, die zijn favoriet.

In de populariteitslijstjes duiken pas heel veel later dieren op, zo is te zien op emojitracker.com, de site die het gebruik van de tekentjes op Twitter realtime bijhoudt. Als eerste dier kiezen mensen een aapje, nog weer later een hondenkop. Schaaldieren laten gebruikers vooralsnog lopen.