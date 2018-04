Krapte ICT-arbeidsmarkt leidt tot problemen voor werkgevers

Het is al jaren een vaak opgevoerde kwestie: die van het tekort aan ICT’ers in Nederland. In 2008 schreef deze krant al over een personeelstekort in de ICT-sector, destijds berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ondanks die vroege waarschuwingen kwam uitkeringsinstantie UWV vandaag (niet voor het eerst) met een alarmerend rapport: de toenemende krapte op de ICT-arbeidsmarkt leidt tot problemen voor werkgevers.

Door de toegenomen digitalisering blijft de vraag naar webdevelopers, programmeurs en systeemontwikkelaars veel groter dan het (nieuwe) aanbod. Ondanks dat steeds meer jongeren, gesteund door de vele campagnes, studies als informatica volgen, nam in 2017 het aantal ICT-vacatures dat lastig vervulbaar bleek toe. Waren dit in 2016 nog 36 procent van de vacatures, vorig jaar groeide dit tot 50 procent.

Dit leidt zelfs tot problemen bij IT-bedrijven. Volgens het UWV geeft 42 procent van de werkgevers in de IT-dienstverlening aan dat zij belemmeringen in werkzaamheden ondervinden als gevolg van personeelstekorten. Voor de totale arbeidsmarkt is dit getal veel lager: 18 procent.

Vorig jaar ontstonden er 53.000 nieuwe ICT-vacatures, vijf procent meer dan een jaar eerder. Dit getal is in de werkelijkheid waarschijnlijk nog hoger omdat werkgevers niet altijd een formele vacature uitzetten maar via een andere weg op zoek gaan naar personeel. Ook kan één vacature gelden voor een vraag naar meer personeel.

“Tegen de huidige digitalisering valt momenteel niet op te werven”, zegt Freek Kalkhoven, arbeidsmarktdeskundige en onderzoeker bij het UWV. “In steeds meer sectoren zoeken werkgevers ICT-personeel, niet alleen bij de echte IT-bedrijven. Neem bijvoorbeeld de overheid, dat is inmiddels een grote werkgever van ICT’ers.” En ook in de zorg, de metaalindustrie en het onderwijs werken steeds meer ICT’ers.

Kwalitatieve mismatch

In steeds meer van die vacatures staan woorden als cloud computing, data analyticts, security, virtualisatie en Internet of Things. ICT evalueert zich razendsnel en dat zorgt voor een extra probleem.

Want wat in het rapport van UWV opvalt, is dat er ondanks de gigantische vraag naar personeel, er nog altijd duizenden ICT’ers werkloos thuis zitten. Dat aantal daalde de afgelopen jaren weliswaar fors, maar in maart stond het aantal ww-uitkeringen voor ICT’ers nog op bijna 7000. Het UWV schrijft bij deze groep over een kwalitatieve mismatch: er is wel aanbod maar die sluit niet aan bij de vraag. Zo bieden zich nog relatief veel ICT’ers aan met maximaal een mbo-2 opleidingsniveau, terwijl hier weinig tot geen vraag naar is.

Voor een werkloze ICT’er geldt snel: ben je een half jaar uit de running dan lig je al achter. Freek Kalkhoven, UWV

Die groep ww’ers zijn volgens Kalkhoven een kans voor de IT-sector, mits werkgevers willen investeren in bijvoorbeeld bijscholing. “Voor een werkloze ICT’er geldt snel: ben je een half jaar uit de running dan lig je al achter. De ontwikkelingen in de ICT gaan zo snel dat er bij mensen die even thuis zitten sprake kan zijn van verouderde kennis en kwalificaties.” Dat investeren in scholing is niet voor iedere werkgever weggelegd zegt Kalkhoven. Zo zoeken start-ups soms naar kant-en-klare kandidaten om de snelle groei te kunnen vasthouden. Daarnaast hebben de vele kleine IT-bedrijfjes niet altijd de (financiële) luxe om iemand op te leiden, bijvoorbeeld omdat begeleiding op de werkvloer ontbreekt.