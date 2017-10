Kramers piekpower is hoger dan ooit

Dat Sven Kramer zich nog steeds verbetert, verbaast hem zelf ook. Maar het blijkt toch echt uit zijn testen: het duurvermogen is beter, de 'piekpower' is hoger.

Olympisch jaar

En dus vertelt Kramer (31) aan het begin van zijn olympische jaar tevreden over zijn vorm, op zijn eerste en enige grote persgesprek van het jaar. Plaats van handeling: het Zuid-Duitse Inzell, de zeer geliefde trainingsplaats voor vrijwel alle schaatsers. Het is er goed fietsen, het is er snel schaatsen. En het is er rustig praten, in een café in het midden van het dorp. Een waterglas draait rondjes in zijn handen, hij pulkt wat aan een veter.

De afgelopen vier jaar is hij sterker geworden, vertelt hij. Na Sotsji 2014 was hij 'algeheel af', het gevolg van twee operaties aan de luchtwegen. Maar daarna kende hij in alle jaren weinig onderbrekingen, en dat hielp. Hij is weinig ziek geweest, heeft weinig blessures gehad en ook een gebroken sleutelbeen eind april bracht hem niet van de wijs. Bovendien komt met de jaren de ervaring en de routine. "Dat kan een gevaar zijn, automatismen. Maar zo voel ik het niet."