Krajicek haalt sterren van de toekomst naar Ahoy

De afgelopen drie jaar werden de tennissers op het ABN Amro-toernooi op weg naar het centercourt begeleid door de klanken van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. In de 45ste editie van het toernooi, van 12 tot en met 18 februari in het Rotterdamse sportpaleis Ahoy, wordt de sound anders en gaat de volumeknop omhoog. Op de opzwepende technobeat van Afrojack betreden de hoofdrolspelers straks de arena.

De wereldberoemde dj componeerde de muziek waarop de spelers de gang maken van de kleedkamer naar het centrecourt. Ook zal hij een live-optreden verzorgen tijdens de finaledag van het toernooi. De in Spijkenisse geboren Afrojack heeft een speciale band met Ahoy. Hij trad vaak op in het sportpaleis en op 9 september vorig jaar organiserde hij er een show ter ere van zijn dertigste verjaardag.

"Dat ligt nog te vers in het geheugen van iedereen", zei Krajicek gisteren bij de presentatie van het spelersveld in een Amsterdams filiaal van de hoofdsponsor. Hij vond het een onverantwoord groot risico om dit jaar opnieuw alle troefkaarten op Federer te zetten. "Stel dat het weer mis zou gaan, dan roept iedereen: je hebt zeker je les niet geleerd."

Krajicek deed niet eens moeite om Federer naar Rotterdam te halen. Hij is de deceptie van 2016 nog niet vergeten toen hij al zijn geld had gezet op de Zwitser die vlak voor het toernooi een meniscus-operatie onderging.

De aflossing van het Rotterdams Philharmonisch Orkest door Afrojack als muzikale omlijsting staat symbool voor de omslag die het Rotterdamse tennistoernooi te wachten staat. Voor de derde keer op rij ontbreekt een speler van de Big Four in Ahoy. In 2016 en 2017 prijkten nog de namen van Federer en Nadal op de spelerslijst, maar zij haakten op het allerlaatste moment af. Dit jaar richtte toernooidirecteur Richard Krajicek zich vooral op de sterren van de toekomst.

Trekpleister

En wat moest de toernooi-directeur met Nadal, Djokovic en Murray, de overige leden van de Big Four? Dat drietal kwakkelde in 2017 met blessures en Krajicek durfde het ook niet aan om een van hen als trekpleister aan zijn toernooi te koppelen. "Federer is de duurste, maar die andere drie zijn ook niet goedkoop", zei hij. En dus besloot Krajicek, net als vorig jaar eigenlijk al, te kiezen voor een sterk spelersveld in de breedte.

De toppers van nu ontbreken overigens niet, want met Dimitrov (drie), Zverev (vier), Goffin (zeven) en Wawrinka (negen) wist Krajicek vier spelers uit de mondiale toptien te strikken. "Dat de nummers drie en vier komen is natuurlijk mooi", zei Krajicek relativerend. "Maar als je een paar jaar geleden de nummers drie en vier had, waren dat wel twee spelers van de Big Four. En dat is toch anders."