KPN wil nog steeds stoppen met XS4ALL

KPN maakte begin januari bekend te willen stoppen met de in 1998 overgenomen internetprovider XS4ALL. De telecommaatschappij wil bijna een kwart miljoen klanten overhevelen naar KPN. Het besluit leidde tot veel protest onder klanten van de provider en vanuit de ondernemingsraad (or) van XS4ALL.

De or laat weten de adviesaanvraag van KPN pas woensdag te hebben ontvangen en daarom nog geen definitief standpunt te hebben ingenomen. De personeelsvertegenwoordiging zet al wel vraagtekens bij de risico’s van de samenvoeging. Een onderzoek zou aantonen dat voortzetting van XS4ALL net zo’n een goede optie is.

Gedwongen overstap

De ondernemingsraad heeft ook met experts van Stratix – een adviesbureau voor telecommunicatie – een businessplan gemaakt voor behoud van XS4ALL. “In dit plan wordt waarde toegevoegd en blijven banen behouden. Desondanks wil KPN kiezen voor een integratie. Daardoor moeten op korte termijn medewerkers gedwongen de overstap maken naar KPN. Wij hebben gerede twijfel dat een integratietraject goed zal verlopen wanneer mensen onvrijwillig moeten overstappen. Eerder in het proces was hier ook geen sprake van.”

Het doel is maximaal behoud van werk­ge­le­gen­heid KPN

Door de integratie zal ook de ondernemingsraad van XS4ALL worden opgeheven, wat de or natuurlijk betreurt. “Dan kunnen wij niet langer voor het belang van de XS4ALL-medewerkers opkomen.” KPN wil dat het opnemen van XS4ALL uiterlijk in 2020 voltooid is. Volgens KPN biedt de samenvoeging per 1 augustus het beste toekomstperspectief voor zowel klanten als personeel. Het doel is ‘maximaal behoud van werkgelegenheid’. Medewerkers voor wie geen functie beschikbaar is, worden begeleid naar ander werk.

XS4ALL stond onder meer bekend om zijn goede klantenservice met veel technische kennis en dingen als keuzevrijheid voor modems. Dat laatste wil KPN behouden. Ook wordt een nieuw klantcontactcentrum met een technische helpdesk ingericht met experts van XS4ALL. Verder kunnen XS4ALL-klanten hun huidige modem en e-mailadres behouden.