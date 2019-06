KPN-topman Ibarra kondigt vertrek aan

De aankondiging heeft volgens het telecombedrijf niets te maken met de grote netwerkstoring van maandag, waardoor onder meer hulpdiensten en noodnummers lange tijd niet bereikbaar waren.

Volgens de verklaring van KPN liggen ‘dringende familiaire redenen’ ten grondslag aan zijn beslissing. Ibarra gaat terug naar Italië. De komende drie maanden gebruikt hij om de overdracht naar een opvolger soepel te laten verlopen. Wie Ibarra opvolgt, is nog niet bekend.

De Colombiaans-Italiaanse Ibarra stond pas een jaar aan het roer bij KPN, waar hij in 2017 in dienst trad. Hij betreurt de timing van zijn beslissing, maar stelt dat hij geen andere keuze heeft. De raad van commissarissen van KPN betreurt bij monde van voorzitter Duco Sickinghe de beslissing van de topman, maar benadrukt dat het bedrijf er goed voor staat.

Ibarra was de eerste niet-Nederlander die de leiding kreeg bij KPN. Zijn ambitie zou zijn geweest om KPN na jaren van bezuinigingen weer terug op het overnamepad te zetten. Ibarra was in 2016 één van de architecten van de grote samenvoeging van het draadloze netwerk van VimpelCom met de lokale eenheid van CK Hutchison, één van de grootste telecomdeals in Europa.

Naar verluidt voert Ibarra inmiddels gesprekken met het Amerikaanse Comcast over een topfunctie bij het betaaltelevisiebedrijf Sky Italia, zo meldde persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Hij zou daarvoor niet de enige kandidaat zijn.

