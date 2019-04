Telecombedrijf KPN houdt het Chinese Huawei op afstand bij de aanleg van het 5G-netwerk. De klus voor het opzetten van het zogeheten kernnetwerk gunt KPN aan een westers bedrijf, zo maakte het telecombedrijf vandaag bekend.

Met het besluit neemt KPN het zekere voor het onzekere: omdat Huawei nauwe banden heeft met de Chinese overheid, geniet het techbedrijf niet het volle vertrouwen om in westerse landen netwerken voor communicatie aan te leggen. De Verenigde Staten en de lidstaten van de EU vrezen dat Huawei ‘achterdeurtjes’ in het netwerk verstopt om zo te kunnen spioneren. ‘In deze context heeft KPN besloten het securitybeleid voor vaste en mobiele netwerkleveranciers verder aan te scherpen’, stelt KPN in een persverklaring.

Welk bedrijf het hoofdnetwerk voor 5G nu gaat aanleggen, heeft KPN niet bekendgemaakt. Volgens financieel topman Jan Kees de Jager hoeft dat niet automatisch een gevestigde naam als Ericsson of Nokia te zijn en kan KPN ook kiezen voor een nieuwe, onbekende partij. Het concern start dit jaar met het aanbestedingsproces.

Wereldleider KPN zet Huawei niet helemaal buitenspel. Voor de modernisering van het mobiele radio- en antennenetwerk heeft de Nederlandse aanbieder van radio, televisie, internet en telefonie wel een voorlopige overeenkomst met Huawei getekend. Volgens KPN ligt het sleutelen aan het antennenetwerk ‘vanuit security-oogpunt minder gevoelig’. Bovendien denkt het bedrijf wat deze techniek betreft nauwelijks om de Chinezen heen te kunnen. “Huawei is een wereldleider op het gebied van radio- en antennetechnologie”, verklaart KPN. KPN houdt een slag om de arm. “Voor de modernisering van zijn netwerken houdt KPN rekening met veranderende inzichten ten aanzien van de bescherming van vitale infrastructuur en mogelijke invloed hiervan op het toekomstige Nederlandse beleid.” Met de beslissing om de Chinezen met de handen van het hoofdnet af te houden, lijkt de situatie op die in het Verenigd Koninkrijk. Ook daar heeft premier Theresa May als voorzitter van de National Security Council besloten dat Huawei nog wel opdrachten krijgt, maar niet wordt betrokken bij de kerninfrastructuur van het Britse 5G-netwerk.

Voetbalstadion Het snelle 5G-netwerk is de opvolger van het huidige 4G, dat onder meer wordt gebruikt om met mobiele telefoons te kunnen internetten. Doordat met 5G veel meer data tegelijkertijd kan worden verstuurd, zijn nieuwe toepassingen mogelijk. Zo kunnen boeren met behulp van drones hun vee en gewassen veel beter in de gaten houden en zullen in de toekomst autonoom rijdende auto’s via het snelle netwerk ‘met elkaar kunnen praten’. Ook kunnen bezoekers vanuit een vol voetbalstadion in theorie tegelijkertijd filmpjes versturen met 5G en kunnen artsen via beeldverbindingen op afstand hulp verlenen. Voor dergelijke toepassingen is het huidige 4G-netwerk niet snel en betrouwbaar genoeg. Eind dit jaar of begin volgend jaar mogen drie telecomaanbieders (KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile) via een veiling bieden op de frequenties voor 5G. De Autoriteit Consument & Markt adviseerde het ministerie van economische zaken onlangs dat het bij die openbare verkoop wel moet voorkomen dat er te veel frequenties naar één aanbieder gaan. Anders ­ontstaat er volgens de toezichthouder op delen van het netwerk een monopolist en dat kan de prijs voor con­sumenten opdrijven. De verkoop van vergunningen voor het huidige 4G leverden de staatskas in 2012 nog 3,8 miljard euro op.

Minder winst en omzet voor KPN in 2018 De concurrentie op de mobiele markt is aanhoudend stevig en dat ziet KPN terug in de cijfers. Zowel de omzet als de winst pakte lager uit dan vorig jaar in dezelfde periode, zo meldde het telecomconcern gisteren. De omzet bedroeg afgelopen kwartaal afgerond 1,4 miljard euro, bijna 3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Onder de streep bleef 89 miljoen euro over, 10 miljoen euro minder dan een jaar eerder

