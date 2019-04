KPN deelt voortaan ook ‘groene’ bonussen uit als de onderneming verlies lijdt

Uiteindelijk had hun eensgezindheid bijna dictatoriale proporties: 98 procent stemde voor het plan ‘groene’ langetermijnbonussen voortaan ook uit te keren als het bedrijf verlies lijdt.

Het is een kleine aardverschuiving binnen KPN. De top van het telecombedrijf kan al langer bonussen verdienen voor bijvoorbeeld een lagere CO2-uitstoot, bedrijfsreputatie en verhoogde diversiteit binnen het bedrijf. Maar tot nu toe verbond KPN een voorwaarde aan die bonussen: het bedrijf moest winst maken, anders hadden de groene doelen geen waarde. Dat is nu niet meer zo.

“De niet-financiële doelen zijn misschien nog wel belangrijker dan de financiële doelen”, zegt voorzitter van de raad van commissarissen Duco Sickinghe, die tijdens de aandeelhoudersvergadering veelvuldig het woord neemt in plaats van Italiaans-Colombiaanse topman Maximo Ibarra. De achterliggende reden: op lange termijn leveren de zachte doelen harde centen op. Sickinghe: “Klanttevredenheid is ontzettend bepalend voor toekomstige financiële resultaten”.

KPN schermt de laatste jaren met goede prestaties op het vlak van duurzaamheid. Het bedrijf wil in 2025 bijna circulair zijn. Het wagenpark moet in dat jaar uitsluitend bestaan uit elektrische auto’s en de CO2-uitstoot dient een vijfde lager te zijn dan nu het geval is. Het bedrijf pronkt ook met lovende kritieken van duurzaamheidsbeoordelaars Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) en Carbon Disclosure Project (CDP).

Eerder al sprak de centrale ondernemingsraad van KPN in een brief aan topman Ibarra van een ‘gemiste kans’ in het bonusbeleid. “Ons inziens moet beloning als geheel veel sterker prestatie-gerelateerd zijn”, schreef voorzitter Rob van Braam.

Concurrentie

Financieel gaat het minder goed. De omzet daalt al tien jaar, en ook de winst slinkt de laatste jaren. KPN hield in 2018 280 miljoen euro over onder de streep. Dat is 100 miljoen minder dan het jaar ervoor, al wijst financieel topman Jan Kees de Jager in zijn presentatie op de vooruitgang in de operationele winst. De telecomsector kent heftige concurrentie en KPN is genoodzaakt tot hoge investeringen in het mobiele netwerk voor 5G-technologie.

Verwacht het bedrijf de komende jaren met alle investeringen door de ondergrens te zakken? Sickinghe: “Een hypothetisch voorbeeld zou zijn dat de financiële resultaten op een gegeven moment minder zijn, terwijl het management op niet-financieel gebied goede dingen doet. Wij vinden dat dat denken op lange termijn beloond moet worden.”