KPMG: Harde Brexit gaat het Nederlandse bedrijfsleven een half miljard kosten

Een harde Brexit, een uittocht van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zonder akkoord over de voorwaarden, zal een extra financiële klap betekenen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Aan slepende procedures bij bijvoorbeeld het in- en uitklaren van te exporteren producten zal het bedrijfsleven vierhonderd á zeshonderd miljoen euro kwijt zijn.

Lees verder na de advertentie

Dit concludeert accountantsbureau KPMG uit een in opdracht van het ministerie van economische zaken uitgevoerd onderzoek. In het bedrag is geen rekening gehouden met eventueel in te stellen douanerechten, BTW-kosten of andere heffingen, die aan bepaalde producten worden opgelegd.

Hoge kosten De Nederlandse douane gaat er van uit dat ondernemers ruim 700.000 extra import- en ruim 4,2 miljoen extra exportaangiften zullen moeten doen als de Brexit zonder akkoord zal plaatsvinden. De extra kosten voor douaneformaliteiten zullen naar verwachting tussen 78 en 126 euro per zending bedragen. De extra douanekosten gaan tussen 78 en 126 euro per zending bedragen Staatssecretaris Mona Keijzer van economische zaken stelde gisteren dat het onderzoek opnieuw laat zien dat er hoge kosten verbonden zijn aan een Brexit. Zij riep bedrijven op zich tijdig voor te bereiden. De overheid kan daarbij wellicht helpen, maar 'een ondernemer moet het belangrijkste werk zelf doen'. KPMG suggereert bijvoorbeeld dat de Nederlandse douane wellicht procedures kan vergemakkelijken. Zo zouden de systemen van de Britse en Nederlandse douane aan elkaar gekoppeld kunnen worden en moet er voor bijvoorbeeld bederfelijke producten een versnelde procedure komen. KPMG vraagt zich ook af of douaneformaliteiten niet onderweg op de veerboot kunnen worden uitgevoerd. Daarvoor, aldus KPMG, zijn ook veel meer medewerkers nodig bij de douane met specifieke kennis.