Koude oorlog tussen Londen en Brussel

"Een goed begin is het halve werk", sprak premier Rutte zaterdag in Brussel, na de eensgezinde EU-top over de brexit-onderhandelingen. Het eeuwige optimisme van Rutte staat in contrast met de toenemend vijandige sfeer tussen Brussel en Londen, inclusief vileine steken onder water. Als dit zo doorgaat, lijken de onderhandelingen gedoemd te mislukken.

Aan EU-kant heerst verbijstering: hoe lang kan de Britse regering de complexiteit van het brexit-proces en de vastbeslotenheid van de 27 lidstaten blijven ontkennen? Aan de andere kant klinkt Britse verontwaardiging over het 'diktaat' dat aan Londen wordt opgelegd. 'Vind je het gek dat we weg willen uit die EU', is de onderliggende gedachte bij de brexiteers.

Volgens bronnen rond Juncker, opgevoerd door zowel de Times als de Frankfurter Allgemeine, belde de commissievoorzitter vervolgens met de Duitse bondskanselier Merkel. "Ze leeft in een ander sterrenstelsel", zou Juncker over May hebben gezegd. De Luxemburger ontkende zaterdag overigens dat de ontmoeting zo beroerd verliep. 'Uitstekend', noemde hij het diner. "En dan heb ik het niet over het eten."

The Sunday Times schrijft dat Juncker het tweeduizend pagina's tellende handelsverdrag tussen de EU en Canada bij May op tafel legde, met de boodschap: hier hebben we tien jaar over gedaan, lees dat goed, dan weet je hoe moeilijk het zal worden.

Rond de harmonieuze brexit-top van zaterdag, waarop alle 27 regeringsleiders in vier minuten tijd akkoord gingen met de 'richtsnoeren' voor de onderhandelingen, gonsde het vooral van geruchten over de verziekte sfeer tussen Londen en Brussel. Die gaan vooral over het diner afgelopen woensdag in Londen, waar premier Theresa May onder anderen voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie ontving.

Woede

May heeft nog steeds niet ingestemd met het belangrijkste onderhandelingsprincipe van de EU, dat eerst de praktische exit-zaken geregeld moeten worden voordat de toekomstige handelsbetrekkingen aan de orde komen. De premier houdt hoop dat die twee fases gelijk op kunnen gaan, terwijl die kans klein is. De 27 landen willen eerst garanties voor EU-burgers in Groot-Brittannië (en Britten in de EU) en de eindafrekening opmaken van de Britse financiële verplichtingen én tegoeden.

Ook wekt de Conservatieve premier steeds de suggestie (vanochtend ook weer in een interview met de BBC) dat een ruime overwinning bij de vervroegde verkiezingen op 8 juni haar onderhandelingspositie in Brussel versterkt. Terwijl het de andere 27 lidstaten niets zal uitmaken welke Britse premier straks de onderhandelingen doet en hoeveel zetels die heeft in het parlement. "May wil een intern probleem in de Conservatieve partij oplossen", zei de Luxemburgse premier Xavier Bettel. "Dit gaat niet om een harde of een zachte Brexit, maar om Theresa's Brexit."

Ronduit woedend is de Europese Commissie over de tijdelijke blokkade die Londen vorige week heeft afgekondigd op EU-uitgaven. Diplomaten die op het punt stonden 6 miljard euro vrij te geven aan eerder afgesproken, ook door Londen goedgekeurde bestedingen werden compleet verrast door een Britse e-mail. Daarin stond dat de Britten niet akkoord konden gaan, waardoor de vereiste unanimiteit ontbrak.

In feite houdt Londen zo de gehele EU-begroting wekenlang in gijzeling. Dat heeft te maken met de zogeheten 'purdah', de periode voor Britse verkiezingen waarin de regering geen beslissingen mag nemen over 'gevoelige kwesties'.

Een doodnormale procedure, volgens de Britten. Maar volgens Brussel is dit nog nooit vertoond en gaat het om pure pesterij.

Tot zover het 'goede begin' van premier Rutte.