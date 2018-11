Kou en wind deren Nederlandse schaatsers amper op het buitenijs in Japan

Esmee Visser wilde wel, deed nog een extra slag, maar werd gisteren bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in het Japanse Tomakomai bijna als vanzelf teruggeblazen over het ijs. Aan het eind van het rechte stuk, daar waar de coaches aanwijzingen geven, kreeg ze in de buitenlucht op haar 3 kilometer er een tegenstander bij: de wind.

Lees verder na de advertentie

Het is makkelijk Visser te gebruiken als aanzetje om over schaatsen in de open lucht te praten. Visser (22), net boven de vijftig kilo, leek op voorhand al de schaatsster die het meest last zou hebben van de omstandigheden in Japan. Er waren al grapjes gemaakt dat ze bij een vlaag wel in de bomen zou eindigen. Dat gebeurde niet, maar door de wind ging haar race totaal niet naar behoren. De winnares van vorige week werd nu slechts twaalfde.

Buitenijs is niet voor de lichtgewichten, bewees Visser nog maar eens. Desondanks vond zij en vonden de andere schaatsers het bijzonder in Japan, op de buitenbaan in Tomakomai, in de buurt van Sapporo, die aan drie kanten werd omgeven door een lage besneeuwde omwalling waar een natuurlijke tribune van werd gemaakt. Achter dat dijkje een bos, ervoor twee grote vrachtauto’s waar schermen op werden geplaatst. Aan een kant fungeerde een kubus als omkleedgebouw. Toeschouwers konden gratis naar binnen.

Je moet gewoon niet te vroeg naar buiten gaan Ireen Wüst

Een laatste wereldbeker in de open lucht dateerde alweer van februari 2008, toen het Duitse Inzell nog niet overdekt was. Inmiddels is daar nu wel een dak boven de ijsvloer gebouwd, waardoor het zoeken is naar nieuwe oorden of exotische plekken om dat buitengevoel te benaderen. De allrounders trokken nog weleens naar Collalbo en afgelopen maart werd in Amsterdam nog de WK allround gereden. Sprinters bleven die tijd binnen.

Buitenijs, dus. De schaatsers klaagden er niet over. Ja, de omstandigheden zijn zwaar, maar schaatsen in de buitenlucht is ook waanzinnig mooi. Acht slagen over het rechte eind met wind mee, tien tegen de wind in. Bovendien was het over het hele weekend gezien betrekkelijk rustig weer. Af en toe dwarrelde een sneeuwvlok neer, maar het waren vrijwel gelijke omstandigheden voor alle schaatsers.

Zo moesten ze allemaal ook dezelfde kou in. Mutsen gingen over elkaar heen aan, de handen waren diep weggestopt in de grote zakken van wel heel warme jassen. Het inrijden gebeurde meestal nog met sjaal om de nek. Het was op en rond het vriespunt in Japan. Wie na afloop een medaille kreeg omgehangen, ging zo laat mogelijk weer naar buiten voor de ceremonie.

Hollandse nuchterheid Op vrijdag al had Jan Smeekens zich naar brons op de 500 meter geschaatst, in omstandigheden die hem hoofdpijn bezorgden en waarbij zijn longen, keel en ogen door de kou waren bevat, vertelde hij bij de NOS. Toch vond hij het schaatsen in de open lucht ‘grappig’. Ireen Wüst werd er door de omroep twee keer naar gevraagd. Beide keren was ze er vooral nuchter over. “Je moet gewoon niet te vroeg naar buiten gaan”, zei ze toen haar naar de kou werd gevraagd. Over de wind op de 3 kilometer, waar zelf zesde werd: “Het was pittig, het waaide, en dan is het niet voor iedereen gelijk.” De buitenlucht blijft dit jaar populair. In januari vindt in Collalbo zowel de EK Sprint als de EK Allround plaats. Wat dat betreft was de eerste kennismaking dit jaar een geslaagde. Samen met Japan veroverde Nederland de meeste medailles (10). Kjeld Nuis was weer grootverdiener met goud op een oranje podium op zowel de 1000 en 1500 meter, Wüst won zaterdag de 1500 meter. De schaatsploegen gaan voorlopig eerst weer naar binnen. In Polen over een kleine twee weken is wereldbekerwedstrijd drie. Esmee Visser heeft er nog het meest zin in. Zij kon het niet laten en twitterde: “Op naar de volgende (indoor) stop.”

Lees ook:

De Russen zijn terug en Sven Kramers rug blijft behelpen De eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen, vorige week, leverde al drie conclusies op.