Kosten overname drukken uitgever Telegraaf verder in het rood

De uitgever van de Telegraaf heeft het afgelopen halfjaar miljoenen moeten uitgeven om media-ondernemer John de Mol van zich af te houden. De Mol en het Belgische Mediahuis voerden een felle strijd om de zeggenschap van Telegraaf Media Groep (TMG). TMG wilde in zee met Mediahuis, maar De Mol probeerde hier een stokje voor te steken en startte een kostbare juridische strijd.

De financiële en juridische adviseurs die TMG in deze strijd ter zijde stonden, stuurden de beursgenoteerde uitgever voor 8,2 miljoen euro aan facturen. Maar ook zonder deze kostenpost zou TMG over de eerste zes maanden van dit jaar in het rood zijn gekomen. De uitgever boekte een verlies van bijna 11,4 miljoen euro. Vooral de aanhoudende daling van de advertentie-inkomsten doen het concern pijn.

Het was uiteindelijk Mediahuis dat een meerderheid van de aandelen in handen kreeg en nu de lakens kan uitdelen. De Belgen kregen tijdens de biedingenstrijd steun van de familie Van Puijenbroek, dat al decennia een belang in TMG had en dit bezit aan Mediahuis verkocht. Mediahuis is in Nederland al eigenaar van NRC. TMG geeft naast de Telegraaf ook regionale kranten uit als het Noordhollands Dagblad en het Haarlems Dagblad. Daarnaast bezit het een aantal websites, waaronder GeenStijl.

De Mol blijft nauw bij TMG betrokken via zijn aandelenpakket van bijna 30% in de uitgever. De mediabaas, die onlangs de meerderheid van televisiebedrijf SBS verwierf, had zijn TMG-pakket aan Mediahuis kunnen verkopen, maar houdt liever een voet tussen de deur. Hoewel Mediahuis nu de feitelijke zeggenschap uitoefent, blijft TMG door de aanwezigheid van De Mol genoteerd aan de Amsterdamse beurs. Dit betekent onder meer dat TMG zijn cijfers openbaar moet maken.

Neergaande trend De advertentie-inkomsten van TMG kregen het afgelopen halfjaar een stevige knauw en daalden naar 39 miljoen euro. Dat is 21,3% minder dan over dezelfde periode een jaar eerder. Ook op de verkoop van abonnementen moest TMG een veer laten. De inkomsten liepen hier met 3,4% terug naar 84,6 miljoen euro. De omzet kwam ruim 9% lager uit dan over het eerste halfjaar van 2016, op een totaal van 156 miljoen euro. TMG heeft 1300 personeelsleden in dienst, 200 minder dan een jaar geleden. Het verlies van abonnementen komt vooral voor rekening van de Telegraaf. De regionale dagbladen doen het relatief beter. Daarmee lijkt de neergaande trend in de verkoop van het vlaggenschip van TMG maar niet te stoppen. Aan het begin van deze eeuw bedroeg de oplage van de Telegraaf nog zo’n 800.000. Inmiddels is deze gehalveerd. Spelletjesdochter Keesing wordt binnenkort verkocht. De toekomst van dit winstgevende bedrijf was jarenlang onzeker, maar Mediahuis heeft uiteindelijk de knoop doorgehakt. De private investeerder die Keesing koopt, waardeert het bedrijf 150 miljoen euro, inclusief schulden. TMG houdt na de verkoop een belang van 30% in Keesing. Keesing (niet meer in bovenstaande cijfers meegenomen) wist de afgelopen jaren de moeizame resultaten bij de krantendivisie nog enigszins te compenseren. Het afgelopen halfjaar boekte het bedrijf een nettowinst van 6,2 miljoen euro bij een omzet van bijna 35,5 miljoen euro. TMG zegt met de overname door Mediahuis een nieuwe fase in te gaan. Onder leiding van een nieuwe directie bouwen TMG en Mediahuis “nu samen aan een mediabedrijf met een stevige marktpositie, kwaliteitsredacties en sterke merken.”

