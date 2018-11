Kosovo ‘straft’ Servië met hoge importtarieven

In niet mis te verstane woorden wees Federica Mogherini de Kosovaarse regering gisteren terecht. Pristina moet onmiddellijk de heffingen op producten uit Servië en Bosnië intrekken, vindt de EU-buitenlandcoördinator.

Kosovo kondigde woensdag aan per direct de importtarieven te verhogen van 10 naar 100 procent. “De handelstarieven zijn een duidelijke schending van de afspraken binnen Cefta”, zei Mogherini. Dit vrijhandelsakkoord tussen Balkanlanden die geen EU-lid zijn is er op gericht de regionale markt te versterken. Heffingen druisen daar tegenin.

Toch besloot de regering in Pristina eerder deze maand 10 procent belasting te heffen op producten uit Servië en Bosnië vanwege ‘hun negatieve gedrag tegenover Kosovo’. Ze zouden met een ‘agressieve campagne’ bezig zijn om Kosovo van het internationale podium te weren.

Kosovo reageerde woedend en verhoogde de handelstarieven. De Servische president Aleksandar Vucic zint intussen nog op een reactie. Volgens hem kunnen de consequenties van de handelstarieven ‘catastrofaal en destructief zijn voor de relaties in de hele regio’. Op economisch vlak zijn de gevolgen in elk geval al voelbaar. Kosovo importeert jaarlijks ongeveer 400 miljoen euro aan Servische goederen. Andersom importeert Servië ruim 20 miljoen euro uit Kosovo.

Zo zou Servië proberen kleine staten over te halen hun erkenning van Kosovo weer in te trekken. In 2008 riep Kosovo de onafhankelijkheid uit, die ondertussen door zo’n 110 landen is erkend. Servië beschouwt Kosovo als afvallige provincie, en ligt dwars zodra het lid probeert te worden van een internationale organisatie.

Politieke betrekkingen

Sinds de invoering van de heffing, begin november, was de import al gehalveerd. Met de belastingverhoging zullen nog meer bedrijven hun export naar Kosovo opschorten. Maar de maatregel zal bijvoorbeeld ook Kosovaarse bedrijven treffen die grondstoffen of onderdelen van hun producten uit Servië importeren. Bovendien zal de handelsoorlog de politieke betrekkingen schaden.

Al sinds 2013 praten Pristina en Belgrado in Brussel af en aan met elkaar. Normalisering van de betrekkingen is een voorwaarde voor beide kemphanen om lid te kunnen worden van de EU. Volgens Vucic had Brussel de handelsoorlog moeten voorkomen. De Servische president betichtte ‘het Westen’ gisteren van partijdigheid. “Ze beschuldigen weliswaar beide partijen voor de spanningen in Kosovo maar in de praktijk steunen ze maar een partij, en dat is niet Servië.”