Korting tot 60 procent moet drukke spitstreinen minder vol maken

De NS starten maandag namelijk een proef waarbij treinreizigers die op de rustigste tijden, van 11.00 tot 15.00 uur, 60 procent korting krijgen op hun reis. Daarnaast wordt de ochtendspits voor de geselecteerde reizigers aan de test geherdefinieerd. Die duurt niet meer van 6.30 uur tot 09.00 uur, maar slechts één uur: van 07.30 uur tot 08.30 uur. Buiten deze zogenaamde 'hyperspits' van een uur krijgen de reizigers 40 procent korting.

Lees verder na de advertentie

De NS willen weten of de extra korting helpt bij het beter spreiden van de drukte in de ochtend. Tijdens de hyperspits stappen namelijk twee keer zo veel reizigers in of uit als in de rest van de spits.

De testspits (boven) en de reguliere spits. © NS

De test duurt drie maanden en wordt gehouden onder de 21.000 houders van een Altijd Voordeel-abonnement. Volgens de vervoerder kunnen zij veel geld besparen: wie vier keer per week tussen Arnhem en Utrecht reist, bespaart in drie maanden tijd 100 euro. Zijn de resultaten goed, dan wil de NS de korting definitief invoeren.

Hutje mutje Door de groeiende economie en de krimpende werkloosheid is het in veel treinen tijdens de spits hutjemutje staan. De maand september is traditiegetrouw nog eens extra druk, vanwege de duizenden studenten die aan een nieuwe studie beginnen. De NS verwachten deze maand ruim 35 miljoen reizigers, vijf procent meer dan een jaar geleden én een record. Op het drukste deel van de dag zijn treinen regelmatig zo vol, dat reizigers er überhaupt niet meer in passen. De NS proberen al jaren om iets aan de drukte te doen, maar topman Roger van Boxtel blijft herhalen dat hij niet onbeperkt nieuwe treinen kan blijven bestellen of langere treinen kan laten rijden. Toch komen er vanaf medio volgend jaar nog eens 118 nieuwe sprinters bij en is niet-noodzakelijk onderhoud uitgesteld. Ook van de tienminutentrein, die sinds deze maand tussen Amsterdam en Eindhoven rijdt, wordt veel verwacht.

Zitten of staan? Het enige waar de overheid de NS tot voor kort op beoordeelde was of reizigers van de ene naar de andere plek vervoerd konden worden. Of dat zittend was of staand, deed er voor de beoordeling niet toe. Staatssecretaris Sharon Dijksma besloot vorig jaar de NS op een andere manier te gaan beoordelen. Volgens een methode die 'beter aansluit bij de beleving van reizigers'. Dat betekent dat de NS voortaan wel kunnen worden afgerekend op de zitplaatskans in de spits. De nieuwe beoordelingsmethode geeft niet alleen de staatssecretaris, maar ook reizigersorganisaties en claimstichtingen meer mogelijkheden om de NS te bekritiseren. Zo heeft ConsumentenClaim, een bedrijf dat gespecialiseerd is in massaclaims, de NS gedagvaard. De claimorganisatie vindt dat een treinreiziger die langer dan een kwartier moet staan recht heeft op een schadevergoeding. Lees ook: Het wordt weer staan in de spits in september

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.