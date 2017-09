Korte opleving is genoeg voor slordig Feyenoord

De derde nederlaag op rij bleef uiteindelijk uit, maar Feyenoord imponeerde allerminst in de bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag. De ploeg van coach Van Bronckhorst mocht de handen dichtknijpen met de 2-0 zege op de bezoekers uit de Hofstad, die negentig minuten minimaal gelijkwaardig waren aan de thuisploeg.

Feyenoord begon voor het eerst met Larsson en Amrabat in de basis. Zij namen de posities in van Boëtius en Vilhena, die door trainer Van Bronckhorst rust werd gegund in de drukke dagen van de Rotterdammers. Zaterdag komt NAC naar de Kuip en dinsdag speelt Feyenoord de tweede Champions League-wedstrijd, tegen Napoli.

Zonder inspiratie

Aan niets was gisteren te merken dat Feyenoord serieus op jacht was naar eerherstel na de nederlagen tegen Manchester City en PSV. De ploeg speelde bijzonder slordig en zonder inspiratie. De beste mogelijkheden waren voor rust voor ADO Den Haag, maar Hooi (voorlangs) en Johnsen (over) hadden het vizier niet op scherp.

Na ruim een uur zielloos voetbal greep Van Bronckhorst in

Pas in de slotminuten van de eerste helft kwam Feyenoord dreigend voor het Haagse doel. Eerst kopte Kramer naast en even later zag hij een kopbal gekeerd door Zwinkels. Het zijn zware tijden voor de spits, die voor de lastige taak staat de geblesseerde Jørgensen te doen vergeten. Toch vierde hij gisteren in de slotfase een persoonlijk succesje door een strafschop te benutten. Het was het eerste doelpunt van Kramer sinds 5 april, toen hij scoorde in de met 8-0 gewonnen ontmoeting met Go Ahead Eagles.

Dat duel met de Deventenaren volgde drie dagen na de nederlaag in Amsterdam tegen Ajax. Die misstap, die voor enige twijfel zorgde in de hoofden van de Rotterdammers over de afloop van de titelrace, werd rechtgezet met de monsterscore tegen Go Ahead Eagles. Gisteren had Feyenoord het, drie dagen na het verlies tegen PSV, door een slappe instelling lastig met ADO Den Haag, dat zondag Ajax op 1-1 had gehouden. De ploeg van coach Groenendijk had ook in het tweede bedrijf weinig te duchten van Feyenoord. Het spel van de thuisploeg bleef rommelig en fatsoenlijke aanvallen bleven achterweg.

De laatste leek al een voorschot te hebben genomen op zijn komende schorsing (na zijn rode kaart tegen PSV), maar zorgde uiteindelijk wel voor de bevrijdende treffer van Feyenoord. Uit een voorzet van Basaçikoglu knalde Berghuis Feyenoord met zijn vijfde doelpunt van dit seizoen op voorsprong. De angst voor een eventuele verlenging verdween acht minuten voor tijd definitief toen Kramer vanaf elf meter mocht aanleggen na een handsbal van Gorter, die voor die actie van scheidsrechter Van Boekel de rode kaart kreeg.