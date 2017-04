Korfballers TOP zijn opnieuw de beste van Nederland

Het was in de Amsterdamse poptempel, die niet helemaal was uitverkocht, het vechtkorfbal van Blauw-Wit, dat voor het eerst sinds 2001 weer in de korfbalfinale stond en voor het eerst sinds 1979 weer kampioen kon worden, tegen de gestroomlijnde ploeg van TOP, dat in de competitie tweede was geëindigd en de favoriet was.

Beide ploegen maakten er, luttele dagen nadat de Britse popster Ed Sheeran in dezelfde zaal de toeschouwers had bespeeld, vooral in de eerste helft een spannende wedstrijd van. Er werd niet veel gescoord, de verdediging van beide ploegen stond goed. Beide ploegen hadden ook last van arbitraire dwalingen, vonden zij zelf in ieder geval. Bij de Rood-Witten had vooral Barbara Brouwer in de eerste helft een goed schot. Haar gebalde vuist na elk schot kenmerkte de passie waarmee TOP speelde.

Aan de ander kant was die rol weggelegd voor Marc Broere, topschutter van Blauw-Wit en ondanks zijn leeftijd (37) nog een van de bedrijvigste spelers van de Amsterdammers. Met korte, felle split-steps kwam hij meerdere malen in scorende positie. Mede dankzij hem bleef tot de rust de stand in evenwicht. Toch zorgde een lang afstandsschot van Brouwer voor een 11-10 ruststand in het voordeel van TOP.

Halverwege de tweede helft was duidelijk dat TOP het spel van Blauw-Wit, dat in de play-offs het onverslaanbaar geachte PKC had verslagen, veel beter kon lezen. Bij 14-16 was het verschil voor het eerst twee doelpunten in het voordeel van de rood-witten.

Blauw-Wit kwam twee keer terug, maar TOP raakte niet meer in de war. Celeste Split ging scoren, Mick Snel nog vaker (acht keer in totaal) en in de verdediging pakte Nick Pikaar rebound naar rebound. Uiteindelijk liep de ploeg uit Sassenheim uit naar een comfortabele voorsprong: toen het verschil drie was met nog vier minuten te gaan, was de wedstrijd gespeeld.