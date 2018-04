Korfballer Daniel Harmzen gaat nu eerst eens kijken hoe het niks doen bevalt

De finale om de nationale korfbaltitel tussen TOP en Fortuna duurt zaterdag nog maar krap twee minuten als Daniel Harmzen de bal krijgt. Hij legt aan voor een schot, scoort (17-23) en valt de aanhangers van TOP - de club waar hij opgroeide - vervolgens in de armen. Het is zijn laatste actie in de Ziggo Dome in Amsterdam. TOP-coach Jan Niebeek haalt hem onder luid applaus van de twaalfduizend toeschouwers naar de kant en daarmee zit de korfbalcarrière van Harmzen erop.

Het is de tweede keer dat de 32-jarige Harmzen afscheid neemt met winst in een finale om de landstitel (20-24). In 2014 deed hij dat ook al. Toen kwam hij na een half jaar terug op zijn beslissing, nu is de keuze definitief, verzekert hij. In totaal won hij vijf landstitels, waarvan de laatste drie op rij. Om de hegemonie van het Sassenheimse TOP in het Nederlandse korfbal nog duidelijker te maken: de laatste vijf jaar stond TOP elke keer in de finale van de Korfbal League en won het vier keer.

Ik ben in ieder geval blij dat het allemaal niet als een nachtkaars is uitgegaan Daniel Harmzen

Volgens bondscoach Wim Scholtmeijer had Harmzen een belangrijk aandeel in de landstitel en hij ziet zijn afscheid dan ook als een flinke aderlating. "Toen Fortuna direct na rust de achterstand van vier punten (8-12, red.) terugbracht tot één punt, was het Daniel die zelf zei: Nu moeten we een time-out nemen. Tijdens die time-out gaf hij heel duidelijk aan hoe er gespeeld moest worden. Daarna zag je dat Fortuna er niet meer aan te pas kwam."

"Daniel heeft tijdens een wedstrijd altijd wat over en kan dan bijna analytisch kijken wat er op tactisch vlak nodig is", vervolgt Scholtmeijer, die aan het einde van zijn carrière nog met Harmzen samenspeelde. "Daarnaast is hij door de jaren heen elk type persoon binnen het team geweest, van ratje tot mentor. Daardoor kan hij zich heel makkelijk inleven in zijn medespelers."

Verlengstuk Dat beeld schetst ook Jan Niebeek, coach van TOP en degene die hem in 2014 overhaalde om weer te gaan spelen. "Hij is gigantisch belangrijk als verlengstuk van mij als coach in het veld en misschien doe ik hem daar zelfs nog wel te kort mee. We moeten volgend jaar toch een beetje opnieuw beginnen met bouwen, omdat Daniel een bepaalde rol heeft in het team." Van het gat dat Harmzen bij TOP achterlaat kunnen andere clubs profiteren, denkt Ard Korporaal, coach van verliezend finalist Fortuna uit Delft. "Harmzen is heel belangrijk voor TOP en die gaan ze hard missen. Wij hebben een talentvolle lichting en die heeft nog een jaar of drie nodig om zich door te ontwikkelen, maar uiteindelijk kan die lichting beter worden dan de spelers van TOP." Ook Scholtmeijer denkt dat het stoppen van Harmzen goed is voor de spanning in de competitie. "Het is niet zo dat TOP ineens de play-offs niet meer zal halen, daarvoor houden ze nog te veel kwaliteiten over, maar ik denk wel dat TOP de komende jaren minder wordt en dat andere ploegen aan bod zullen komen." Wie de lovende woorden over Harmzen hoort, ziet al snel een beeld voor zich waarin hij opnieuw met de kampioensbeker in handen staat, maar dan als trainer. Harmzen sluit zelf niet uit dat hij ooit 'iets als coach gaat doen'. "Maar eerst ga ik even kijken hoe het niks doen me bevalt. Ik ben in ieder geval blij dat het allemaal niet als een nachtkaars is uitgegaan."