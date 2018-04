Koreanen mogen hopen op een betere toekomst

Dit jaar nog een vredesverdrag en dan werken aan een Korea zonder kernwapens, dat is het streven van Kim Jong-un en Moon Jae-in. De Noord-Koreaanse leider en de Zuid-Koreaanse president leggen de lat hoog voor hun verdere dialoog en ook voor de ontmoeting tussen Kim en de Amerikaanse president Donald Trump over een maand.

Maar de twee lieten na afloop van hun historische overleg weinig details los. Is het resultaat van deze top toch hoopgevend? Ja, zegt Koen De Ceuster, Korea-expert aan de Universiteit Leiden. “Het had natuurlijk beter gekund, maar de verklaring is symbolisch wel heel belangrijk. En dit is de eerste keer dat Kim zijn handtekening zet onder het streven naar denuclearisering.”

De VS moeten beseffen dat Kim niet eenzijdig gaat ontwapenen. De Noord-Koreanen voelen zich bedreigd en zullen hun wapens pas opgeven als die dreiging er niet meer is. Korea-kenner Koen De Ceuster

Om dat woord en de betekenis ervan, draait het. “Het streven naar een kernwapenvrij Korea is nobel, maar het bereiken van dat doel is niet eenvoudig.” Voor alle duidelijkheid: Kim Jong-un heeft niet gezegd dat hij zijn kernwapens zal opgeven. “Het gaat veel omfloerster”, zegt De Ceuster. Hij verwacht dat de concrete invulling pas komt in gesprekken tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea.

Dan zal Noord-Korea, in ruil voor het opgeven van kernwapens, veiligheidsgaranties eisen van de VS. “Kim zal vragen stellen bij de kernparaplu die Washington ophoudt boven Zuid-Korea. Dan gaat het om wapens die staan op het eiland Guam of op Amerikaanse schepen en onderzeeërs.” Daarmee beschermen de VS hun bondgenoten Zuid-Korea en Japan. “Kim zal vragen: Waarom hebben jullie dat recht en wij niet?”

De Ceuster denkt dat het overleg tussen Trump en Kim alleen kan slagen als beide kanten begrip voor elkaar tonen. “De VS moeten beseffen dat Kim niet eenzijdig gaat ontwapenen. De Noord-Koreanen voelen zich bedreigd en zullen hun wapens pas opgeven als die dreiging er niet meer is.” Dat hoeft het overleg niet te blokkeren, meent De Ceuster. “Er zijn meer landen die kernwapens hebben, dat zou op zich geen obstakel moeten zijn.”

De Koreaanse leiders hebben ook afgesproken dat er overleg moet komen tussen hun twee landen, de VS en China. “Dat is nodig als ze concreet willen praten over een vredesverdrag, dat nog dit jaar gesloten moet worden.” Dat verdrag zou definitief een einde maken aan de Koreaanse Oorlog, 65 jaar na het staakt-het-vuren. Of de vrede na dit overleg al een stap dichterbij is, durft De Ceuster niet te zeggen. “Je zou het hopen, hè?”

Noord- en Zuid-Korea praten de komende tijd verder, onder meer via militair overleg om incidenten te voorkomen. De hotline tussen Seoul en Pyongyang blijft actief en Moon gaat in het najaar naar Pyongyang. Ook afspraken uit eerder overleg, in 2007, worden opgepakt. Daarbij gaat het onder meer om het openstellen van havens en om culturele en sportieve uitwisseling.

Terwijl dat inter-Koreaanse gesprek verder gaat, is het maar afwachten wat de ontmoeting tussen Trump en Kim kan opleveren. De Amerikaanse president suggereerde deze week nog dat de hele top misschien toch niet doorgaat. “Trump communiceert als een presentator van reality tv: Kijkt u volgende week weer!” De Ceuster voelt ‘toch wel enige scepsis’ bij de kans op succes.

Hoe staat het ondertussen met de arme en onderdrukte Noord-Koreaanse bevolking? “Zij zijn absoluut blij met deze ontwikkeling”, denkt De Ceuster. “In permanente dreiging leven is niet prettig.” Als het vredesproces echt verder gaat, kunnen de sancties tegen Pyongyang worden verminderd. “Dan is er economische samenwerking mogelijk, dan krijgen de Noord-Koreanen meer werk en minder armoede.”

De Korea-kenner hoopt op ‘iets meer ruimte’ voor de Noord-Koreanen, maar hij beseft dat ze voorlopig niet in vrijheid zullen leven. “Toch heeft Kim ook gezegd dat hij uitkijkt naar de dag dat vrij verkeer van personen mogelijk zal zijn. Ieder sprankje hoop is meegenomen.” Dat is niet alleen hoop, maar ook realisme volgens De Ceuster. “Dit regime doet er alles aan om overeind te blijven. Ook als daarvoor veel moet veranderen.”

Afspraken uit het overleg tussen Kim en Moon •Noord- en Zuid-Korea beloven te werken aan een kernwapenvrij Korea, met inschakeling van hulp van de internationale gemeenschap. Dat moet gebeuren door ‘denuclearisatie’, een term die in de verklaring niet nader wordt omschreven. •Nog dit jaar moet er een vredesverdrag komen dat een einde maakt aan het staakt-het-vuren dat nog altijd geldt sinds het einde van de Koreaanse Oorlog in 1953. Dit in overleg met de Verenigde Staten en waarschijnlijk China. •Er komt een einde aan alle vijandelijkheden tussen de landen. •De gedemilitariseerde zone die de landen verdeelt, verandert in een ‘vredeszone’. •De hoeveelheid wapens aan beide zijden van de grens wordt verminderd. •Families die gescheiden zijn door de deling, krijgen de mogelijkheid elkaar weer te ontmoeten. •Spoor- en wegverbindingen tussen noord en zuid worden verbeterd en gemoderniseerd. •Beide landen zullen vaker gezamenlijk deelnamen aan sportevenementen, zoals de Aziatische Spelen van dit jaar.